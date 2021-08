WK-stand F1 2021: Verstappen verkleint achterstand op Spa-Francorchamps

Max Verstappen scoorde zaterdagmiddag pole-position en dat bleek van groot belang tijdens de race op zondag. Er werd namelijk geen meter vrij geracet op Spa-Francorchamps. Dat had alles te maken met de regenval, de waterplassen op de baan en het slechte zicht. Omdat de coureurs niet 75 procent van de geplande raceafstand hebben kunnen afwerken, is de uitslag in de Belgische GP goed voor halve punten.

Lewis Hamilton (P3) staat nu drie punten voor Verstappen terwijl George Russell met zijn tweede plek een relatief grote hoeveelheid punten binnenhaalde voor Williams. Lando Norris en Valtteri Bottas scoorden door hun problemen op zaterdag geen punten, ook Sergio Perez liet door zijn crash in de ronde naar de startopstelling punten liggen.

Stand WK Formule 1 2021 na GP van België