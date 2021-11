WK-stand F1 2021: Hamilton domineert, Verstappen beperkt schade

Max Verstappen moest de Grand Prix van Qatar na een gridstraf als zevende aanvangen, al wist hij de opgelopen schade buitengewoon snel te repareren. Na vijf ronden was Verstappen alweer terug waar hij eigenlijk had moeten beginnen: op P2. Dat bleek door de snelheid van Lewis Hamilton in zijn superieure Mercedes ook meteen het hoogst haalbare. Verstappen probeerde naar eigen zeggen alles, maar tegen de W12 bleek geen kruid gewassen. Doordat de Limburger wel het punt voor de snelste raceronde wist mee te pakken, kan hij met twee races voor de boeg rekenen op een voorsprong van acht punten. Het betekent dat Verstappen theoretisch wereldkampioen kan worden in Saudi-Arabië, al moet hij daarvoor wel winnen en moet Hamilton zevende of lager eindigen.

Stand WK Formule 1 2021 na de Grand Prix van Qatar

Bij de constructeurs is Mercedes nog altijd koploper, al is Red Bull onder het kunstlicht wel zes punten dichterbij gekomen. Dat is vooral te danken aan de lekke band en de uitvalbeurt van Valtteri Bottas. Hamilton wist weliswaar meer punten te scoren dan Verstappen, maar bij de tweede rijders heeft Sergio Perez met zijn inhaalrace naar P4 belangrijke punten gescoord. Het betekent dat het verschil tussen beide teams nog maar vijf punten bedraagt met twee races voor de boeg. In het gevecht om P3 heeft Ferrari, ondanks dat de Scuderia ook geen vlekkeloos weekend beleefde, de marge op McLaren vergroot.

Stand F1 constructeurs 2021 na de Grand Prix van Qatar

Pos Teams Punten 1 Mercedes 546.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 43 25 - - 2 Red Bull Racing 541.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 33 31 - - 3 Ferrari 297.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 19 10 - - 4 McLaren 258 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 1 2 - - 5 Alpine 137 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 6 25 - - 6 AlphaTauri 112 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 6 - - - 7 Aston Martin Racing 77 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 - 9 - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 11 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -