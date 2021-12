WK-stand F1 2021: Verstappen wereldkampioen na bloedstollende finale

Max Verstappen begon vanaf pole-position in de laatste race van het seizoen, maar reed lange tijd achter de feiten aan. Door een mindere start ging Hamilton er in rap tempo vandoor, ondanks een bijna touché in de chicane. Hamilton reed daardoor vrijwel de hele wedstrijd aan de leiding, maar een crash van Nicholas Latifi veranderde alles. Verstappen kwam binnen voor een nieuwe set banden terwijl Hamilton op de baan bleef en de laatste ronde op oude banden moest rijden. Een snelle beslissing van de wedstrijdleiding om het beide coureurs uit te laten vechten, pakte briljant uit voor Verstappen. De Red Bull-piloot nam Hamilton te grazen en reed naar de overwinning én zijn eerste wereldtitel in de Formule 1.

Stand WK Formule 1 2021 na de Grand Prix van Abu Dhabi

De constructeurstitel was daarentegen wel voor Mercedes, dat daarmee nog een troostprijs had. Door de uitvalbeurt van Sergio Perez was het lot van Red Bull in dat kampioenschap bezegeld en heeft de formatie van Toto Wolff een achtste constructeurstitel op rij binnen. Red Bull eindigde op 28 punten met Ferrari op de derde plaats. McLaren werd vierde voor Alpine en AlphaTauri. Aston Martin sloot het seizoen af op de zevende plaats, Williams werd achtste voor Alfa Romeo en hekkensluiter Haas.

Stand F1 constructeurs 2021 na de Grand Prix van Abu Dhabi

Pos Teams Punten 1 Mercedes 613.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 43 25 41 26 2 Red Bull Racing 585.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 33 31 18 26 3 Ferrari 323.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 19 10 10 16 4 McLaren 275 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 1 2 11 6 5 Alpine 155 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 6 25 12 6 6 AlphaTauri 142 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 6 - 8 22 7 Aston Martin Racing 77 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 - 9 - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 13 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 - - 2 - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -