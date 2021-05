Max Verstappen begon na zijn tweede plek in Portugal en het verliezen van de snelste raceronde met acht punten achterstand aan de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Op die omloop was Verstappen buitengewoon scherp bij de start en greep hij de leiding bij het aanremmen voor de eerste bocht. Nadien ontvouwde zich een tactisch steekspel tussen Mercedes en Red Bull, waarin Lewis Hamilton met een extra pitstop aan het langste eind trok. Doordat Verstappen ditmaal wel binnen de lijntjes kleurde en het punt voor de snelste raceronde meenam, is Hamilton in totaal zes punten uitgelopen. Valtteri Bottas is met zijn derde plek Lando Norris voorbij in het WK.

Stand WK Formule 1 2021 na GP van Spanje

Bij de constructeurs houdt Mercedes de leiding logischerwijs in handen na de vierde race van het jaar. Het Zuid-Duitse merk wist Hamilton mede door een tactische zet voor Verstappen te krijgen en Bottas wist Perez - die overigens vanaf P8 moest komen - voor te blijven. Het maakt dat Mercedes andermaal een goede zaak heeft gedaan en de marge op Red Bull Racing heeft vergroot. Bij de achtervolgers hebben McLaren en Ferrari inmiddels een gaatje geslagen met de rest voor P3 bij de constructeurs.

Stand constructeurskampioenschap Formule 1 2021