Max Verstappen kreeg in het prinsdom een regelrecht buitenkansje voorgeschoteld. Hij presteerde zelf naar behoren op zaterdag en zag Lewis Hamilton juist een povere kwalificatie afwerken. Malheur aan de versnellingsbak van Leclerc maakte de weg vervolgens vrij voor de Nederlander om zijn eerste F1-zege in Monaco te pakken. Tel daar ook nog eens een hondsberoerde zondag van Mercedes bij op, waarop Valtteri Bottas uitviel en Lewis Hamilton witheet was over de tactiek, en het feest is compleet voor Verstappen. De Red Bull-coureur neemt voor het eerst en ook als allereerste Nederlander de leiding in het WK over.

Stand WK Formule 1 2021 na GP van Monaco

Bij de constructeurs neemt Red Bull Racing het commando eveneens over. Het energiedrankenmerk heeft gemaximaliseerd met maar liefst 37 punten in Monte Carlo. Mercedes houdt slechts zeven punten over aan een buitengewoon frustrerend weekend en zakt zodoende een plekje in de rangschikking. Bij de achtervolgers konden Ferrari en McLaren allebei een podiumplek noteren, al had het voor de Scuderia nog beter kunnen zijn.

Stand constructeurskampioenschap Formule 1 2021