Er staat momenteel geen maat op Red Bull Racing en in het bijzonder Max Verstappen. De regerend wereldkampioen voelt zich goed thuis in de RB19, waarmee hij zes van de eerste acht Formule 1-races van 2023 heeft gewonnen. Vier van die overwinningen behaalde hij in de laatste vier races: hij kwam achtereenvolgens in Miami, Monaco, Spanje en Canada als eerste over de finish, om zijn voorsprong op teamgenoot Sergio Perez uit te breiden naar 69 punten. Perez heeft op zijn beurt al drie races op rij het podium niet gehaald. De achtervolging wordt op dit moment aangevoerd door Mercedes, dat in Spanje voor het eerst een dubbel podium scoorde en in Canada opnieuw een auto afvaardigde naar het podium. Daar was het echter de derde plek voor Lewis Hamilton, achter Fernando Alonso van Aston Martin. De renstal uit Silverstone introduceerde in Montreal een upgrade, waardoor het in ieder geval in de aanval kan gaan op de tweede plek bij de constructeurs.

Genoeg voor een favorietenrol bij de bookmakers is dat echter niet. Het is opnieuw Verstappen die wordt getipt als de winnaar van de GP van Oostenrijk. De Nederlander won al vier F1-races op de Red Bull Ring en is nu ook de favoriet. Zet je een euro in, dan krijg je er 1,35 euro voor terug. Voor een overwinning van Perez krijg je voor iedere ingezette euro 9,00 euro terug, terwijl zeges voor Alonso en Hamilton quoteringen van respectievelijk 10,00 en 13,00 hebben. Ook op dit vlak wordt de dominantie van Verstappen dus steeds groter.

Coureur Overwinning Top-drie klassering Max Verstappen 1,35 1,15 Sergio Perez 9,00 1,67 Fernando Alonso 10,00 1,74 Lewis Hamilton 13,00 2,22 Charles Leclerc 21,00 3,25 George Russell 21,00 3,50 Carlos Sainz 34,00 4,75 Lance Stroll 151,0 13,00

Ook voor de kwalificatie op de Red Bull Ring wordt Verstappen als de grote favoriet gezien, al staat zijn naaste concurrent nu wel iets dichterbij. Dat is opvallend genoeg niet teamgenoot Perez, maar Ferrari-coureur Charles Leclerc. Daar waar iedere ingezette euro op Verstappen 1,47 euro oplevert bij een pole, is de quotering van Leclerc 6,00. Daarna volgt Perez, bij wie een pole-position 11,00 euro oplevert voor iedere ingezette euro.

Coureur Pole-position Max Verstappen 1,47 Charles Leclerc 6,00 Sergio Perez 11,00 Fernando Alonso 12,00 Carlos Sainz 15,00 Lewis Hamilton 17,00 George Russell 21,00 Lance Stroll 81,00