WK-auto Max Verstappen van F1-seizoen 2021 voor het eerst te zien in Nederland

Liefhebbers van de Formule 1 en Max Verstappen kunnen tijdens de Interclassics Maastricht hun hart ophalen. De beurs staat in het thema van de Dutch Grand Prix, met klassiekers uit de gehele historie van de race. Het paradepaardje is een ‘moderne klassieker’: de Red Bull RB16B van Max Verstappen. Met deze bolide legde de Limburger in 2021 na een heftig en uniek seizoen beslag op zijn eerste wereldtitel. De RB16B is voor het eerst in Nederland te bewonderen.

Hollands glorie

Naast de auto van Verstappen is ook de Shadow DN9 van Jan Lammers te zien. De auto staat in het geheugen van menig Nederlandse racefan gegrift vanwege de uitbundige Samson tabaksreclame. In 1979 reed de Zandvoorter het gehele seizoen met deze indrukwekkende wagen. Echt succesvol was de samenwerking niet: de DN9 zag er spectaculair uit, maar was veelal te langzaam en ook de betrouwbaarheid liet te wensen over.

Jan Lammers in de zeer opvallende Shadow DN9 Ford.

Verder stelt het Louwman Museum in Den Haag de Porsche 718/2 van jonkheer Carel Godin de Beaufort aan de beurs ter beschikking. Zoals indertijd gebruikelijk was, is de auto getooid in de Nederlandse racekleur: oranje. Met deze unieke auto reed hij in totaal zo’n vijftig races in 1962 en 1963, waaronder in de Formule 1.

Winnaars van de Dutch GP

Buiten deze iconische modellen uit de Nederlandse racegeschiedenis, staat er meer moois in MECC Maastricht. Zo presenteert de organisatie Formule 1-auto’s uit alle decennia van de Dutch GP. Bezoekers kunnen de allereerste winnende auto van de Nederlandse Grand Prix zien: de Talbot Lago T26C van de Fransman Louis Rosier. Andere hoogtepunten zijn de Ferrari 156 Sharknose en Lotus 21 van F1-wereldkampioen Jim Clark. Beide auto’s eindigden op het Zandvoortse podium van 1961. Op de poster van deze editie prijkt een Lotus in de iconische John Player Special-kleuren. InterClassics presenteert maar liefst twee van deze zwart-gouden racers waaronder de Lotus 87 van wereldkampioen Nigel Mansell.

Nigel Mansell in de Lotus 87. Foto: Sutton Images

Sim Racing Expo

Het draait niet alleen om het verleden: met de Sim Expo van Sim Formula Europe is er ook aandacht voor de toekomst van de racerij. Op zaterdag gaan acht van de beste simracers ter wereld de strijd met elkaar aan om een prijzenpot van 10.000 euro. Onder de deelnemers Jarno Opmeer, de officiële simulatortester van het Mercedes F1 Team. Ook Thomas Ronhaar, afgelopen editie vicekampioen in het officiele virtuele Formule 1-kampioenschap, verschijnt aan de start. De andere deelnemers zijn Risto Kappet, Bert Knops, Dennis Zetak, Tom Oldenmenger, Damian Skowron en Jarl Teien. Deze race vindt plaats op een virtueel circuit door de straten van Maastricht. Thuisblijvers kunnen de race tussen 14.00 en 15.00 uur live volgen via Motorsport.com en op regionale zender L1. Toegang tot de Sim Expo is gratis.

Geïnteresseerden hebben op vrijdag tussen 10.00 en 12.15 uur de mogelijkheid om de esports seminar bij te wonen. Een vijftal sprekers uit de industrie delen hun inzichten. Hoe nauwkeurig bootst esports de werkelijkheid na? Waarom zijn simracers betrokken bij Formule 1-teams? En waar ligt de toekomst? Dat en nog veel meer wordt besproken. Een gratis ticket voor de seminar kan hier gereserveerd worden.

Wat is Interclassics Maastricht?

Van donderdag 12 tot en met zondag 15 januari 2023 is MECC Maastricht, zoals vanouds, het middelpunt voor oldtimerliefhebbers in de Benelux. Na twee jaar afwezigheid wegens corona is de beurs terug. Een 1000-tal oldtimers, youngtimers en supercars staan geëxposeerd op 35.000 m2 beursvloer. Deze editie is er speciale aandacht voor de Formule 1-historie van Circuit Zandvoort. Met het centrale thema “Dutch Grand Prix Classics” presenteert InterClassics F1-auto’s van 1950 tot 1985.

Meer informatie over de beurs is te vinden op de website www.interclassics.events .

De geëxposeerde Formule 1 auto’s op het themaplein zijn:

Talbot Lago T26 - 1950-51

Ferrari Sharknose 156/1 - 1961-1962

Porsche 718/2 - 1961

Lotus 21 Climax - 1961

Brabham-Repco BT26/2 - 1968-69

De Tomaso-Ford 505 F1 - 1970

March-Ford 701/1 - 1970

March 711-02 Ford Cosworth - 1971

March-Ford 761 - 1975-76

Lotus 77 (John Player Special) - 1976

Shadow DN9-23 (Jan Lammers) - 1979

BMW Arrows A3 - 1980

Lotus 87 (John Player Special) - 1981

ATS D6 - 1984

Arrows BMW A8 - 1985

Red Bull Racing RB16B - 2021