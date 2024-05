Sinds de komst van Charles Leclerc bij het Formule 1-team van Ferrari wordt de Monegask bijgestaan door race-engineer Xavi Marcos. Marcos was daarvoor een gewaardeerd lid binnen de fabriek en kreeg de kans nadat Carlos Santi - de engineer van Kimi Räikkönen op dat moment - met de Fin vertrok. Onder leiding van technische topman Jock Clear werd het hele team ingericht om Leclerc een goede landing te laten maken bij Ferrari. Nu komt er per direct een einde aan de samenwerking tussen Leclerc en Marcos. Volgens Ferrari gaat Marcos bezig met "andere belangrijke werkzaamheden voor het bedrijf". Bryan Bozzi wordt de opvolger van Marcos.

Het afscheid van Marcos komt niet geheel uit de lucht vallen. De engineer en Leclerc willen nog wel eens met elkaar miscommuniceren. Zo waren er incidentjes tijdens de Grand Prix in Austin vorig jaar, waar de engineer over de boordradio de track limit-overschrijdingen van Max Verstappen meldde. Leclerc raakte gefrustreerd, want hij het idee had dat het over zijn overschrijdingen ging. Ook de strategische fouten uit 2022 - waardoor Leclerc al snel geen titelkandidaat meer was - zijn deels toe te rekenen aan Marcos.

Het opmerkelijkste moment was afgelopen GP van China. Daarin werd er gesproken over het rijden op de "originele lijn". Leclerc kon niet begrijpen wat Marcos daarmee bedoelde, waarna de engineer het opgaf om de boodschap over te brengen.

Wat gebeurt er aan de andere kant van de Ferrari-garage?

Bij Ferrari is ook de engineer van de andere coureur Carlos Sainz niet zeker van zijn toekomst. De coureur moet na dit seizoen vertrekken en het is goed mogelijk dat de engineer Riccardo Adami vervangen wordt. Adami is sinds 2021 engineer bij Ferrari, eerst van Sebastian Vettel en daarna van Sainz. Er gaan geruchten rond dat Hamilton liever zijn huidige engineer Peter Bonnington van Mercedes mee wil nemen, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff stond daar niet per se voor te springen. "Daar gaan we de komende weken nog met elkaar over spreken", vertelde Wolff eerder dit seizoen.