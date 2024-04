Wisselende verklaring van Ferrari-rijders over gesprek na sprint

Ferrari-rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz hadden het in de slotfase van de sprintrace op het Shanghai International Circuit met elkaar aan de stok. Naderhand zei de Monegask dat hij in gesprek wilde met zijn Spaanse collega, omdat hij vond dat Sainz ‘over de limiet’ was gegaan in hun onderlinge gevecht in bocht 14.

Later op de dag, na de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag, vertelde Leclerc dat hij inmiddels met Sainz heeft gesproken over het moment in de sprintrace. “Ja, dat is gebeurd en het is helemaal goed. Geen problemen”, sprak de vijfvoudig Grand Prix-winnaar tegenover onder meer Motorsport.com. “Ik ga niet alle details van onze gesprekken delen, aangezien dat privé is en dat ook moet blijven. Maar het gesprek ging goed en we zijn allemaal tevreden.”

Sainz vertelt echter iets anders. “De werkelijkheid is dat we geen gelegenheid hebben gehad om te praten, want met dit format is daar niet echt tijd voor”, refereerde de Madrileen aan de geringe tijd tussen de sprintrace en de reguliere kwalificatie. “We hebben het er waarschijnlijk vanavond over”, aldus Sainz. De drievoudig Grand Prix-winnaar verwacht in elk geval wel dat het goed komt. Hij kijkt liever vooruit naar de race van zondag, die Leclerc en hij als respectievelijk zesde en zevende beginnen.

“Er is niets pikants aan. Er valt niets te zeggen of te doen”, ging Sainz verder. “We waren heel hard aan het racen in de sprint, ook met wat andere wagens. Maar ik heb geen klachten. Het is uiteraard van belang om je teamgenoot zoveel mogelijk ruimte te geven, wat ik altijd probeer te doen en ook altijd heb gedaan gedurende mijn loopbaan. Het was gewoon dat ik er slecht voor stond na de schade met Fernando. De vloer was helemaal kapot en ik had veel viezigheid op mijn banden, dus ik had niet veel anders kunnen doen.”

Vlak voor het moment tussen de Ferrari-coureurs in bocht 14 was Sainz in een gevecht verwikkeld met Fernando Alonso. Daarbij maakten de Spanjaarden contact. Dat kwam Alonso op een tijdstraf van tien seconden te staan en drie strafpunten op zijn licentie. Leclerc besloot de sprint op P4, één positie voor Sainz. Alonso viel uit na de touché met zijn landgenoot.

Video: Samenvatting van de sprintrace in China