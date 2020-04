Top 10: One race wonders in de Formule 1

Jean Alesi 1 / 10 Foto door: Motorsport Images Jean Alesi rijdt in zijn carrière voor onder andere Tyrrell, Benetton, Jordan en Ferrari, geen lullige teams. Toch wint Alesi slechts één race: in 1995 in zijn laatste jaar bij Ferrari zegeviert de Fransman in Montréal op het Circuit Gilles Villeneuve. De Canadese fans vinden het prachtig: Alesi rijdt in de #27 Ferrari, het nummer van Villeneuve.

Alessandro Nannini 2 / 10 Foto door: Motorsport Images De Italiaan heeft zijn enige zege vooral te danken aan Ayrton Senna en Alain Prost. Die twee kemphanen vechten elkaar in 1989 de tent uit met als dieptepunt de aanrijding op Suzuka. Prost is direct klaar. Senna rijdt nog wel door en wint ook, maar wordt na afloop gediskwalificeerd. Daardoor gaat de zege naar Nannini.

José Carlos Pace 3 / 10 Foto door: Motorsport Images Pace is geen hoogvlieger in de Formule. Hij pakt weliswaar hier en daar een podium, maar is nooit een titelkandidaat. Toch wint hij in 1975 zijn thuisrace op Interlagos. Twee jaar later komt de populaire coureur midden in het F1-seizoen om het leven bij een vliegtuigongeluk. Interlagos wordt in 1985 naar hem vernoemd.

Luigi Fagioli 4 / 10 Foto door: Motorsport Images In de jaren vijftig mogen coureurs bij pech nog met een collega van auto wisselen en hun race voortzetten. Als de Ferrari van Juan Manuel Fangio het tijdens de Franse Grand Prix van 1951 begeeft wordt stalgenoot Fagioli bevolen om zijn auto aan El Maestro af staan. Fangio wint en dus is er ook champagne voor Fagioli die met z'n 53 jaar nog steeds de oudste GP-winnaar is.

Luigi Musso 5 / 10 Foto door: Motorsport Images De Italiaan Musso overkomt vijf jaar nadat landgenoot Fagioli zijn auto aan Fangio moet afstaan precies hetzelfde. De Ferrari-coureur wordt tijdens de GP van Argentinië van 1956 verzocht binnen te komen en plaats te maken voor opnieuw Fangio die ook dit keer wint. Ook voor Musso is er zo dus een overwinning, zijn enige.

Giancarlo Baghetti 6 / 10 Foto door: Motorsport Images Winnen bij je debuut: het is weinig coureurs gegeven. Uiteraard won Guiseppe Farina in 1950 zijn eerste Grand Prix, maar dat was dan ook de allereerste Formule 1-race ooit, dus die telt niet mee. Baghetti presteerde het onmogelijke door in 1961 zijn F1-debuut luister bij te zetten met een overwinning, een unieke prestatie die nooit is herhaald. Baghetti versloeg Dan Gurney in een spannende finish in Reims met zijn Ferrari.

Pastor Maldonado 7 / 10 Foto door: Sutton Images De als brokkenpiloot bekend staande Venezolaan rijdt in vijf Formule 1-seizoenen 95 Grands Prix, waarvan hij er slechts één in de top drie eindigt. Maar dan is het ook meteen raak: op 13 mei 2012 wint Maldonado de Grand Prix van Spanje. Het is voor het eens zo oppermachtige Williams de enige overwinning in de afgelopen zestien jaar.

Vittorio Brambilla 8 / 10 Foto door: Sutton Images De Italiaan heeft een opmerkelijke bijnaam: de Gorilla van Monza. Toch is het niet op zijn thuisbaan dat de coureur van March zijn enige overwinning boekt. Dat gebeurt namelijk in 1975 op de Osterreichring onder slechte weersomstandigheden. De race wordt voortijdig gestopt en Brambilla is zo verbaasd dat hij na de streep zijn auto total loss rijdt.

Robert Kubica 9 / 10 Foto door: Sutton Images De Pool zal voor altijd herinnerd worden aan zijn comeback vorig jaar en aan de zware crash in Canada in 2007. Kubica loopt bij dit ongeluk slechts lichte verwondingen op, maar moet de volgende race toekijken hoe een jonge Sebastian Vettel hem in de BMW Sauber vervangt. Een jaar later is hij terug en boekt de ultieme revanche door Canada alsnog te winnen.