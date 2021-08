Belangrijke dag voor Dutch Grand Prix: Wat kunnen we verwachten?

Voor de zoveelste keer is het vandaag D-Day in Zandvoort. In 2019 was het spannend of de Formule 1-organisatie de terugkeer van de koningsklasse naar het duinencircuit zag zitten, daarna volgden nog spannende dagen omtrent de officiële keuring van het circuit, het ontvangen van de evenementenvergunning en het wel of niet door kunnen gaan van de race in 2020.

Ruim een jaar na de oorspronkelijke datum voor de Heineken Dutch Grand Prix – 3 mei 2020 – zijn het opnieuw spannende tijden voor de organisatie van de race. De opbouw van het naar 5 september 2021 verplaatste evenement is inmiddels in volle gang, maar er zijn nog altijd coronamaatregelen van kracht. Enkele weken geleden werd bekend dat vandaag, 13 augustus, de zoveelste belangrijke datum wordt voor Zandvoort. Vanavond maken demissionair minister-president Mark Rutte en minister van volksgezondheid Hugo de Jonge in een persconferentie namelijk de coronamaatregelen voor de komende tijd bekend, de periode waarin ook de Dutch Grand Prix plaats moet gaan vinden.

'Huidige maatregelen blijven van kracht'

Haagse bronnen van onder andere de NOS en RTL Nieuws hebben al laten weten dat er vanavond officieel bekend zal worden gemaakt dat de huidige coronamaatregelen voor evenementen ook de komende tijd van kracht zullen blijven. Dat zou betekenen dat het licht wat betreft het kabinet op groen gaat voor de Dutch Grand Prix. Waar talloze festivals en andere evenementen deze zomer vanwege de maatregelen afgelast moesten worden, kan de Dutch Grand Prix onder de huidige maatregelen wel doorgaan.

Festivals mogen onder de huidige voorwaarden met maximaal 750 mensen worden gehouden, maar voor sport- en cultuurvoorstellingen geldt dat meer mensen naar binnen mogen, zolang zij een vaste zitplaats hebben en er bij binnenkomst middels Testen voor Toegang een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs kan worden getoond. Een sportevenement mag in dat geval twee derde van het maximumbezoekersaantal binnenlaten. Ook de Grand Prix van Zandvoort valt onder die voorwaarden.

Niet 105.000, maar 60.000 of 70.000 fans

Voor de Dutch Grand Prix geldt een maximale capaciteit van zo’n 105.000 bezoekers per dag, waarvan onder de huidige maatregelen dus 70.000 fans welkom zouden zijn. Een deel van die capaciteit bestaat echter uit ongeplaceerde plekken in de duinen. Wanneer alleen de tribuneplaatsen – en daarmee dus de vaste zitplaatsen – worden meegeteld biedt het circuit op 3, 4 en 5 september volgens de organisatie plek aan bijna 90.000 toeschouwers. In dat geval zouden er met twee derde van de capaciteit dus ‘maar’ 60.000 Formule 1-fans mogen worden toegelaten per dag.

Hoewel het onder de huidige maatregelen dus mogelijk zou zijn om de Dutch GP op zijn minst voor 60.000 toeschouwers te organiseren, is het de vraag of de organisatie daarmee ook akkoord gaat. Het evenement is namelijk zo goed als uitverkocht, wat zou betekenen dat tienduizenden fans met een kaartje alsnog teleurgesteld moeten worden en de race thuis via de TV moeten volgen. Los van de vraag hoe überhaupt bepaald moet worden welk deel van de fans in een dergelijk geval thuis moet blijven, zijn de financiële gevolgen van het noodgedwongen wegblijven van tienduizenden fans een stuk zorgwekkender. Kan het verlies aan inkomsten uit de kaartverkoop verhaald worden op de overheid, kan FOM nog iets betekenen of moet de Dutch Grand Prix zelf opdraaien voor het verlies?

Hoewel de verwachte verlenging van de huidige maatregelen op papier dus het licht op groen zet voor een Dutch Grand Prix met publiek, is het de vraag hoe de organisatie zelf zal reageren op het besluit. Motorsport.com Nederland heeft gevraagd om een reactie, maar de organisatie wil pas reageren na de persconferentie van vanavond.

Zandvoort bouwt door

Ondanks het aanstaande persmoment wordt er vandaag op Circuit Zandvoort weer met 200 medewerkers gewerkt aan de opbouw van het evenement. “We moeten zorgen dat we er helemaal klaar voor zijn”, liet sportief directeur Jan Lammers eerder deze week al weten. “Dat is onze plicht richting alle kaarthouders. We hebben nu geen andere keuze, maar wij zijn nou eenmaal niet in balbezit qua beslissingsbevoegdheid. Die bal ligt bij de overheid. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat de maatregelen van de overheid het gewenste effect hebben en dat alle sportevenementen in de buitenlucht na 1 september weer met volledige capaciteit doorgang kunnen vinden.”

Juist dat laatste lijkt dus niet het geval te zijn, aangezien er volgens de Haagse bronnen ook de komende weken nog maar twee derde van de maximumcapaciteit welkom blijft. Zandvoort lijkt in dat geval vrede te moeten hebben met een beperkte capaciteit en alle financiële gevolgen van dien. Het nu nog afblazen van de race zal namelijk nog grotere consequenties hebben met het oog op de gesloten overeenkomst met het Formula One Management.