'Wolff schrijft teams brief over Ferrari-schikking, eist openheid FIA'

De Italiaanse formatie verraste vorig jaar vriend en vijand met een opvallend sterke krachtbron, die op sommige circuits tot wel acht tienden van een seconde sneller bleek dan de rivalen. De concurrentie had direct vraagtekens bij de legaliteit van de motor. Red Bull diende een verzoek tot opheldering in, maar de FIA reageerde slechts met het uitgeven van enkele technische richtlijnen en verder bleef het oorverdovend stil. Tot afgelopen vrijdagmiddag, toen de autosportfederatie opeens bekendmaakte een schikking te hebben getroffen met Ferrari en dat de details daarvan niet zullen worden vrijgegeven.

Mercedes-teambaas Wolff is het daar absoluut niet mee eens. Volgens de website F1-insider.com zou hij alle collega’s – met uitzondering van de Ferrari-teams Ferrari, Alfa Romeo en Haas – hebben opgeroepen om gezamenlijk stappen te ondernemen tegen de schikking en van de FIA openheid te eisen.

Mocht Ferrari vorig jaar inderdaad met een ‘illegale’ motor hebben gereden, dan zou het team gediskwalificeerd kunnen worden. Naast het sportieve aspect zou dat ook financieel aantrekkelijk kunnen zijn voor alle teams die in 2019 achter Ferrari finishten. Zij schuiven in dat geval een plaatsje op in de ranglijst en mogen dan miljoenen dollars extra aan prijzengeld verdelen.