VIDEO: GP Japan na ruim twee uur onderbreking weer hervat

Twee ronden konden de Formule 1-coureurs even na 7.00 uur Nederlandse tijd maar rijden voordat de Grand Prix van Japan werd stilgelegd. In de openingsronde aquaplaneerde Carlos Sainz van de baan, waarmee hij de safety car veroorzaakte. Intussen begon het op Suzuka nog harder te regenen, waardoor de wedstrijdleiding besloot om de race na afloop van de tweede ronde stil te leggen. De coureurs parkeerden hun bolides vervolgens in de pits, waar zij meer dan twee uur moesten wachten totdat de safety car ze weer naar buiten begeleidde. In ronde 6 keerde de safety car terug naar de pits, waarmee de herstart officieel een feit was.

Niet lang na de herstart, die in de video bovenaan deze pagina te zien is, kwamen vrijwel alle coureurs naar de pits om hun full wets in te ruilen voor intermediates. Op die banden rijdt Max Verstappen nog altijd aan kop, voor Charles Leclerc en Sergio Perez.