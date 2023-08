Voor de sessie aan was het publiek in groten getale naar het circuit van Zandvoort afgereisd. De Nederlandse fans kwamen maar voor één iemand: Max Verstappen. De Nederlander maakte direct zijn favorietenrol waar, want direct tijdens de eerste training was de Red Bull-rijder bijna drie tienden sneller dan de concurrentie. Toch was het geen foutloze sessie voor de Nederlandse wereldkampioenschapsleider. Zo werd hij halverwege de sessie gehinderd door onder andere Esteban Ocon, waar hij zijn ongenoegen duidelijk over liet horen. Het moment werd echter niet door de wedstrijdleiding opgepakt, het is ook erg lastig om op de smalle baan ruimte te bieden aan snellere wagens die willen passeren en de Fransman reed ook niet gevaarlijk in de weg.

Niet veel later was het Nico Hülkenberg die bij bocht dertien door het grind stuiterde en tegen de vangrail knalde. De Haas moest weggetakeld worden en de rode vlag werd gezwaaid. Na een korte onderbreking mochten de coureurs weer de baan op, maar ook daar bleef Verstappen in beeld. Net nadat de tijd om was en de finishvlag gezwaaid werd, verremde de tweevoudig kampioen zich voor de Hans Ernst-chicane en schoot hij even door het grind. Direct was duidelijk dat de schade meeviel, maar een hele prettige start van het weekend in Zandvoort is het niet.

Ook voor Aston Martin verliep de eerste training absoluut niet naar wens. Lance Stroll werd al vroeg naar binnen geroepen, de Mercedes-krachtbron achterin de AMR23 vertoonde kuren. Daardoor kon de Canadees geen serieuze tijd neer zetten en moest hij lange tijd aan de zijlijn toekijken. Ook Fernando Alonso maakte een momentje mee, al was dat minder ingrijpend. De Spanjaard maakte een soortgelijk foutje als Verstappen maakte bij de chicane en reed even door de grindbak heen. Na een kleine reparatie kon de 42-jarige rijder de sessie gewoon voortzetten.