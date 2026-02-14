Russell: Coureurs moeten nieuwe F1-regels een kans geven

George Russell vindt het nog te vroeg om een oordeel te vellen over de nieuwe Formule 1-regels voor 2026 en de auto's die daaruit zijn voortgekomen. De Mercedes-coureur reageert daarmee op stevige kritiek van onder meer Max Verstappen.

Tijdens de eerste wintertest in Bahrein konden coureurs voor het eerst in representatieve omstandigheden rijden met de nieuwe generatie F1-auto’s. Veel aandacht ging uit naar de ambitieuze hybride-regels, waarbij energiebeheer een centrale rol speelt. De auto’s halen ongeveer de helft van hun vermogen uit elektrische aandrijving. Omdat de batterij die deze energie opslaat, meerdere keren per ronde leeg raakt, moeten coureurs nieuwe rijtechnieken ontwikkelen en software-instellingen verfijnen om in bochten energie terug te winnen.

Dat leidt tot ongebruikelijk rijgedrag, zoals extreem liften en coasten op rechte stukken en hoge toerentallen in langzame bochten. Niet iedere coureur is enthousiast over hoe zorgvuldig de auto’s gemanaged moeten worden. Verstappen noemde de nieuwe regels "anti-racing" en vergeleek ze met "Formula E op steroïden."

Russell vindt het echter te vroeg om harde conclusies te trekken. Volgens hem staan de teams aan het begin van een steile ontwikkelingscurve. Bovendien is hij positief over het feit dat de auto’s lichter, kleiner en wendbaarder zijn geworden. "Ik denk echt dat dit een stap vooruit is en ik geef nieuwe dingen altijd graag een kans", zei de coureur van Mercedes. "We zijn pas vier dagen bezig met een reglement dat meer dan drie jaar meegaat. De vooruitgang die iedereen in de komende maanden gaat boeken, wordt enorm."

George Russell in actie tijdens de eerste wintertest in Bahrein. Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Russell prees juist het feit dat de auto's wat minder lomp zijn. "De auto’s zijn veel fijner om te rijden. Ik heb maar twee keer met de oude generatie kleine F1-auto’s gereden en ik kon niet geloven hoeveel wendbaarder ze aanvoelen doordat ze lichter en compacter zijn. Dat is heel positief."

Waar de Engelsman zich meer zorgen over maakt zijn de complexe krachtbronnen, die in Barcelona en Bahrein nog niet echt op de limiet zijn getest. "Eerlijk gezegd bezorgt het de engineers waarschijnlijk meer hoofdpijn dan de coureurs. Maar deze twee circuits zijn misschien wel de makkelijkste voor de motor. Ik wil dus nog geen definitief oordeel vellen voordat we naar Melbourne of Jeddah gaan, waar energiebeheer veel lastiger wordt."

Ook erkent Russell dat het rijden met ongebruikelijk lage versnellingen in de bochten voor instabiliteit zorgt. "De grootste uitdaging is dat we in de bochten heel lage versnellingen moeten gebruiken", legde hij uit. "Hier in Bahrein is de eerste bocht normaal een derdeversnellingsbocht. Nu moeten we terug naar de eerste versnelling om het toerental hoog te houden en de turbo draaiend te houden. Soms voelt het alsof je aan de handrem trekt. Dat is behoorlijk irritant en niet erg intuïtief. Maar verder kun je niet ontkennen hoeveel vermogen je hebt als de volle 350 kW beschikbaar is. En ik denk dat alles de komende maanden sterk zal verbeteren, dus we moeten het tijd geven."

