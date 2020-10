Red Bull wijst Buemi aan als vaste 'corona-reserve'

Sette Camara was de afgelopen tijd de vaste stand-in bij de twee teams van Red Bull. Mocht het eventueel tot een uitvalbeurt van Max Verstappen of Alex Albon bij Red Bull komen, dan zou de Braziliaan waarschijnlijk moeten instappen bij AlphaTauri en zou Pierre Gasly of Daniil Kvyat eenmalig zijn doorgeschoven naar Red Bull.

De situatie werd afgelopen weekend acuut toen Albon voorafgaand aan de Grand Prix van de Eifel een niet eenduidige coronatest terugkreeg. Omdat Sette Camara al op weg was naar Japan, besloot het team op vrijdag Nico Hülkenberg te bellen. Die was bereid in te vallen, maar al gauw bleek Albon toch negatief te zijn en dus waren de diensten van Hülkenberg niet meer nodig en kon de Duitser op zaterdag bij Racing Point instappen.

Omdat Sette Camara in verband met de coronaregels de rest van het Super Formula-seizoen in Japan zal moeten blijven en voortaan gedoe te voorkomen heeft het team nu dus Buemi aangewezen als vaste reserve. De 31-jarige coureur won dit jaar met Toyota de 24 uur van Le Mans en werd vierde in het Formule E-kampioenschap. Daarnaast staat hij al jaren bij Red Bull op de loonlijst als reserverijder, maar hij is voor het F1-team vooral actief in de simulator. Zijn laatste optreden tijdens een Grand Prix dateert al weer van 2011, toen hij bij Toro Rosso reed.