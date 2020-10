Nürburgring in oktober vormt flinke uitdaging voor Pirelli

De Nürburgring is op zich is al een lastig circuit met een gemêleerde karakteristiek van agressieve kerbstones, hoge snelheidsbochten, een technisch gedeelte, maar ook harderempunten zoals de Dunlop-Kurve en sinds vorig jaar een nieuwe laag asfalt

Daarbij is er nog het weer. Onlangs werd de 24 uur van de Nürburgring 's nachts maar liefst negen uur stilgelegd vanwege hevige regen. Nou is een beetje regen op zich niet erg, daarvoor brengt Pirelli full wets en intermediates mee, maar neerslag zorgt er wel voor dat het baanoppervlak ‘schoon’ wordt gespoeld van alle rubber en daardoor ook als het droog is spiegelglad kan zijn. En dan is er temperatuur: zondag wordt het een graad of 8 à 9 in de Eifel en dat kan volgens Pirelli “potentieel leiden tot koude-scheurtjes in de banden." Dat betekent dat de teams extra voorzichtig met hun rubber zullen moeten omgaan en de bandenwarmers een cruciale rol zullen spelen. “De grootste factor zal het weer zijn", aldus Pirelli-chef Mario Isola. "Lage temperaturen en regen zijn vrij normaal in deze tijd van het jaar op de Nürburgring en dat betekent dat de teams waarschijnlijk met ongebruikelijke omstandigheden te maken krijgen."

Op basis van de beperkte data hebben de Italianen er dan ook voor gekozen om de middelste drie compounds – C2, C3 en C4 – mee te nemen. Isola legt uit: “Hoewel we er vaak hebben gereden, ook in andere kampioenschappen, is de Nürburgring vrijwel nieuw terrein voor ons. We behandelen het dan ook alsof we er met de Formule 1 voor het eerst zijn. Om er zeker van te zijn dat we alles onder controle hebben, nemen we de drie middelste banden mee. Die zijn namelijk het meest geschikt voor alle verschillende eisen die dit circuit aan het rubber stelt.”

Isola waagt zich tot slot aan een voorspelling voor komende zondag: “Dit wordt een race voor coureurs en teams die zich snel kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie. Het is veilig om te stellen dat we een race met veel variabelen zullen krijgen en waar we zelfs alle vijf – dus ook de full wets en intermediates – bandencompounds in actie kunnen zien.”