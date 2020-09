McLaren: Racing Point nog steeds favoriet voor derde plek

McLaren heeft door de goede prestaties van Carlos Sainz (P2) en Lando Norris (P4) tijdens de Grand Prix van Italië de derde plaats in het WK stevig in handen: het team uit Woking heeft 98 punten, 16 punten meer dan de nummer vier Racing Point. Volgens teambaas Andreas Seidl heeft de stal uit Silverstone wat aan momentum verloren door mindere optredens op de lage downforce circuits Spa-Francorchamps en Monza. “Als je puur naar het potentieel kijkt dan is dat de auto van Racing Point”, aldus Seidl op de vraag wie favoriet is. “Zeker als we terugkeren naar de meer normale circuits, zoals die nu voor ons liggen.”

Toch is McLaren niet helemaal kansloos tegen de Racing Points. “Ik denk dat we als team, met onze beide coureurs en de ontwikkelingen die we nog in petto hebben, zeker het gevecht met ze aankunnen. Dat gaan we proberen te doen, hopelijk tot aan de laatste race”, vervolgt de teambaas.

Komend weekend staat de Grand Prix van Toscane op het programma, een race op het voor de Formule 1 volslagen onbekende Mugello. Seidl verwacht opnieuw een sterk weekend voor McLaren: “Op papier is dit een circuit dat bij ons past. Maar aan de andere kant is het heel moeilijk in te schatten, omdat iedereen updates meebrengt. Zoals bijvoorbeeld bij Renault dat aangeeft definitief een stap vooruit te hebben gezet. Het zal interessant zijn om te zien hoe ze in Mugello presteren.”

Ook verwacht Seidl veel van de andere middenveldteams. “Racing Point zal snel zijn en van Ferrari hebben we kunnen zien dat ook zij op verschillende circuits prima uit de voeten kunnen. Ik verwacht dan ook dat we dicht bij elkaar zitten.”

Met medewerking van Adam Cooper