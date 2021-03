Verstappen: "Perez neemt belangrijke kennis mee naar Red Bull"

Verstappen krijgt voor het Formule 1-seizoen 2021 alweer de derde teamgenoot naast zich sinds het vertrek van Daniel Ricciardo, eind 2018. Pierre Gasly en Alexander Albon gingen deels aan de druk ten onder, maar de ervaren Perez lijkt uit iets ander racehout gesneden. De Mexicaan ziet ervaring als een belangrijk wapen om zich staande te houden. "Ik denk dat het best wel een verschil kan maken. Als de dingen niet goed gaan, kun je in de Formule 1 hard geraakt worden door de druk. Maar als je al veel ervaring op zak hebt en veel dingen al eens hebt meegemaakt, dan kun je jezelf beter concentreren op zaken die er echt toe doen."

Kennis van Mercedes-motor

Naast die ervaring ziet Verstappen nog een ander voordeel aan de komst van Perez. "Dat gaat vooral om informatie die hij kan meenemen van andere teams en andere motorleveranciers." Met die laatste woorden duidt Verstappen impliciet op zijn ervaring met de Mercedes-motor, waarmee Perez jarenlang heeft gereden. "Hij kan zijn bevindingen en de voornaamste verschillen goed aan het team doorgeven. In dat opzicht kan hij ons zeker helpen of kan hij het team in ieder geval nieuwe inzichten geven over bepaalde thema's", legt Verstappen aan onder meer Motorsport.com Nederland uit.

Perez loopt overigens nog niet te koop met allerlei verschillen tussen de Mercedes- en de nieuwe Honda-krachtbron. Na zijn eerste testkilometers op Silverstone liet de Mexicaan weten: "Ik heb natuurlijk nog niet zo heel veel met de Honda-motor kunnen rijden. Maar van wat ik gezien heb, heeft Honda steeds vooruitgang geboekt en zijn ze klaar voor de strijd. We weten dat die mannen keihard werken om het gat met Mercedes te dichten en ook dat ze al veel progressie hebben geboekt. Of dat genoeg is om Mercedes straks te verslaan? Dat moeten we afwachten, maar het wordt in ieder geval interessant."

Onderling respect

Op persoonlijk vlak verwachten de Red Bull-teamgenoten overigens ook geen problemen. Verstappen was in de voorbije twee seizoenen de onbetwiste kopman bij Red Bull, maar Perez heeft voor binnenkomst al aangegeven niet 'in dienst van' te willen rijden. Nu de handtekeningen zijn gezet, heeft Perez vooral respectvolle woorden voor zijn teamgenoot in petto. Hetzelfde geldt trouwens voor Verstappen, die uitkijkt naar de samenwerking met zijn nieuwe teammaat. "Hij is heel relaxed. Ik kan goed met hem overweg, maar dat kon ik eigenlijk altijd al wel. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken. Hij is een heel aangenaam persoon, wat natuurlijk ook wel belangrijk is voor het team. Dus dat gaat allemaal goed."

VIDEO: De eerste actiedag voor Sergio Perez in dienst van Red Bull Racing