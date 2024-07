Leclerc verrast door sterke kwalificatie: "P5 zou goed zijn geweest"

Ferrari-coureur Charles Leclerc was op de vrijdag van de Belgische Grand Prix nog een anonieme figurant in het toneelspel waarin Max Verstappen en de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri de hoofdrol hadden. Ook in de eerste twee sessies van de kwalificatie kwam de Monegask nog niet tot een spectaculaire prestatie, maar in Q3 viel alles in één keer op zijn plaats.

In de dying seconds van de kwalificatie wist hij een tweede tijd neer te zetten, weliswaar op respectabele afstand (zes tienden) van de polesitter Max Verstappen, maar voor Sergio Pérez die eindelijk weer eens een goede kwalificatie had en vooral ook de McLarens. Leclerc zelf was misschien het meest verbaasd over zijn klassering. "Eerlijk gezegd wilde ik de [beslissende] ronde helemaal niet afmaken. Het voelde helemaal niet alsof het goed genoeg was voor een tweede plaats", aldus de 26-jarige coureur na afloop.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ik bedoel, het was een goede ronde, een nette ronde. Dat heb je nodig onder dit soort omstandigheden en zeker in Q3 als je in dat laatste rondje zit", vervolgt de Ferrari-coureur. "Iedereen weet in zo'n situatie dat dit dé ronde moet zijn en dat leidt soms tot foutjes, maar dit was gewoon een goede ronde. Het was echter geen ongelooflijke ronde, dus ik ben blij dat ik P2 heb, dat had ik zeker niet verwacht. Ik denk dat P5 vandaag al een goed resultaat zou zijn geweest voor het team, maar morgen starten we van pole, dus dat is mooi."

Leclerc doelt met die pole op de eerste startpositie die hij erft van de ongenaakbare Verstappen. Die moet zondag om 15.00 uur door een gridstraf vanaf P11 starten. Vooruitblikkend op de race verwacht Leclerc geen wonderen. Leclerc en Carlos Sainz worstelen de laatste weken met de SF-24 en zagen zich voorbij gestreefd worden door McLaren en Mercedes. "We hebben geen magische oplossing voor de race pace en het zal zondag dan ook listig worden", waarschuwt Leclerc de tifosi alvast. "Het is morgen droog en onder droge omstandigheden hebben we het de laatste tijd wat moeilijker."

Leclerc ziet zich morgen geflankeerd door Sergio Pérez en achter hem staan Lewis Hamilton (Mercedes) en Lando Norris (McLaren). Leclerc vreest vooral die laatste auto. "De McLaren staat iets verder weg dan we wilden. Checo [Pérez] staat in de buurt en daar zouden we ons op moeten richten. Maar het is een goede uitgangspositie. Het is ook een circuit waar je vrij gemakkelijk kunt inhalen", weet Leclerc toch nog iets positiefs te melden.