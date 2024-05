Leclerc met gedachten bij vader na overwinning GP van Monaco

Al voorafgaand aan het raceweekend was Charles Leclerc tot grote favoriet gebombardeerd voor het winnen van zijn thuisrace. De 26-jarige coureur van Ferrari leverde vanaf het eerste moment met snelste tijden in twee vrije trainingen en die o zo belangrijke kwalificatie op het Circuit de Monaco. Starten op de voorste startrij heeft zo zijn voordelen op de smalle omloop, maar Leclerc wist uit eigen ervaring dat pole-position niet automatisch een overwinning oplevert.

Dit keer waren de goden Leclerc gunstig gezind. Hij kwam bij de start uitstekend weg en was ook bij de herstart – drie kwartier later na de zware crash van Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg en Sergio Pérez – op de afspraak. Het gat naar Oscar Piastri op de tweede plaats werd nooit groot, maar in de slotronden van de race kon Leclerc de teugels vieren en afstand nemen. Het ontlokte hem vier ronden voor het einde al de woorden dat hij de auto "maar eens naar huis zou brengen." Leclerc legde die laatste ronden van de race af met tranen in de ogen en liet eenmaal over de finishlijn een oerkreet los die uit zijn tenen kwam. Hij beloofde zijn team een avond om nooit te vergeten en sprak de hoop uit dat Jimmy's [de nachtclub van Monaco] "klaar was" voor een groots feest.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Na de race was er het verplichte gesprekje bij de microfoon van F1TV, dit keer in handen van Jenson Button. Een nog steeds geëmotioneerde Leclerc had warme woorden over voor zijn overleden vader. "Dit betekent uiteraard heel veel voor me. Door deze race ben ik gaan dromen over Formule 1-coureur worden. Het was een moeilijke race, emotioneel. Al vijftien ronden voor het einde hoop je dat er niets misgaat, de emoties kwamen toen al. Ik heb veel aan mijn vader gedacht. Hij heeft alles gegeven om er voor te zorgen dat ik nu hier kan zijn. Het was onze droom dat ik hier kon racen en winnen. Dit is ongelooflijk."

Ondanks dat Leclerc van start tot finish soeverein had geleid, was het geen eenvoudige race geweest. "Het was erg moeilijk. We hadden wel wat marge, maar we moesten 78 ronden op dezelfde banden rijden en dat was niet makkelijk. Maar we hebben ze goed onder controle kunnen houden en in de laatste tien ronden kon ik wat meer gas geven. De auto voelde geweldig dus ik wil het team bedanken voor het ongelooflijke werk van de afgelopen maanden om me eindelijk de kans te geven deze race te winnen. Het is zoals gezegd een enorm bijzonder gevoel."