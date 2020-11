Voormalig chef Mercedes: "DRS is dodelijk voor de spanning"

DRS werd in 2011 in de Formule 1 ingevoerd en werd in de jaren daarna steeds belangrijker bij het inhalen. Het principe komt er op neer dat een coureur die binnen een seconde van een auto voor hem komt, zijn achtervleugel kan openklappen waardoor de neerwaartse kracht op de achterkant van de auto minder wordt en deze dus sneller kan rijden en zijn voorganger kan inhalen.

Volgens Haug, tot en met 2012 bij Mercedes eindverantwoordelijk voor alle motorsportactiviteiten hebben de Grands Prix van Portugal en Turkije maar weer eens aangetoond dat het systeem van geen kanten klopt. Na twee rommelige starts op Portimao en Istanbul Park konden de snellere auto’s alsnog eenvoudig naar voren rijden door op de rechte stukken achter hun voorgangers aan te jagen en hun achtervleugel open te klappen. DRS is dan ook de doodsteek voor echte inhaalmanoeuvres, stelt Haug. “Waarom zou ik als coureur nog moeite doen om in bocht X een poging te wagen wanneer ik weet dat ik meteen kan slagen als ik even wacht tot het rechte stuk Y?”

Die instelling is te begrijpen vervolgt de Duitser, maar niet echt leuk voor het publiek. “We weten allemaal hoe het in zijn werk gaat. Als je als voorop liggende wagen met zo- en zoveel voorsprong het rechte stuk opgaat dan kun je uittekenen dat hij aan het einde van het rechte stuk niet meer de leider is. Dat lijkt me nogal dodelijk voor de spanning.”

Epische duels zoals die tussen Arnoux en Villeneuve in Dijon (1979) of Alonso en Schumacher op Imola (2005) zouden nooit hebben plaatsgevonden, beweert Haug. Hij komt zelf met een ander voorbeeld. “De inhaalmanoeuvre van Hakkinen en Schumacher op het lange rechte stuk van Kemmel in Spa, 2000. We zouden er vandaag niet over praten als die met DRS was gedaan."

Regelwijziging

De FIA wil ook af van het kunstmatige inhaalsysteem en hoopt dat het nieuwe reglement dat in 2022 wordt ingevoerd daarbij zal helpen. Tot die tijd zitten we dus vast aan DRS, een systeem dat er notabene mede kwam door Haug zelf. “Het is deels mijn schuld, ik kon het niet voorkomen. Het was in mijn tijd [2010] dat er voor DRS werd gekozen. Soms worden er dingen besloten waar je niet achter kunt staan. Ik was er nooit dol op en als echte racer ben ik dat nog steeds niet", aldus Haug die in zijn voormalige teamcollega Ross Brawn een medestander heeft. Brawn is tegenwoordig bij Liberty Media verantwoordelijk voor alle sportzaken en ook hij heeft zich al meerdere malen tegen DRS uitgesproken.