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Hadjar met 'gemengde gevoelens' na F1-kwalificatie Monaco

Isack Hadjar is blij dat hij zich na zijn crash in VT1 in Monaco heeft hersteld met de vijfde tijd in de kwalificatie, maar zit alsnog met "gemengde gevoelens".

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Op vrijdag liep Isack Hadjar flink wat baantijd mis door een kostbare crash in de eerste vrije training. Hij verloor de controle in Piscine en beschadigde zijn Red Bull RB22 behoorlijk, waardoor hij ook het begin van VT2 aan zich voorbij moest laten gaan.

In VT2 en VT3 draaide het daarom ook om het hervinden van het vertrouwen dat verloren was gegaan bij die crash. Daar is Hadjar in geslaagd, want in de kwalificatie noteerde hij de vijfde tijd en was hij slechts drie tienden langzamer dan teamgenoot Max Verstappen.

"Ik heb zeker gemengde gevoelens", blikt Hadjar in gesprek met onder meer Motorsport.com terug op de kwalificatie. "Ik denk dat het een heel goede comeback was. Tegelijkertijd was de kwalificatie te rommelig en hebben we te veel fouten gemaakt. Het was niet de beste manier om op te bouwen richting Q3 en we hebben tijd laten liggen."

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In Q2 had Hadjar nog de derde tijd genoteerd, waardoor hij uiteindelijk teleurgesteld is dat er in Q3 niet meer in zat dan de vijfde plaats. "In Q3 had ik een slecht gevoel met de auto en was ik langzamer dan in Q2", merkt de Fransman op. "Je gaat Q3 dan in met die laatste referentie, en dat is niet de beste manier om het aan te pakken. Ik zat vijf tienden achter de jongens voor me, dus om dan nog een grote stap te zetten was heel lastig."

Hadjar is anderzijds wel tevreden dat hij zich zo kon herstellen van zijn crash, aangezien dat hem naar eigen zeggen "meer dan een halve sessie" aan baantijd heeft gekost. "In VT2 was de auto gerepareerd en moest ik mijn vertrouwen weer opbouwen", verklaart hij. "Het was gewoon een verschrikkelijke dag. Vanochtend heb ik het maximale uit VT3 gehaald en eerlijk gezegd was het vooral schade beperken. Dus ik heb het goed gedaan."

Vanaf de vijfde plaats heeft Hadjar bovendien nog uitzicht op een podium in het prinsdom. Hij ziet vooral kansen bij de start. "Zeker met de verschillen in startprestaties die we dit jaar hebben gezien, kunnen we in bocht 1 misschien wat pogingen zien. Hopelijk zitten we erbij", besluit de Red Bull-coureur.

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