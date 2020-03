Haas maakt zich geen zorgen over reisbeperkingen door coronavirus

De race-organisatie liet eerder vandaag weten dat de race op 15 maart zeker doorgaat ondanks de wereldwijde corona-uitbraak. Ook zijn er door de Australische overheid nog geen beperkingen uitgevaardigd ten aanzien van reizigers uit probleemgebieden zoals Italië en Japan. Andere landen hebben dergelijke restricties al wel opgelegd: zo is de afgelopen dagen in Bahrein Formule 2-personeel dat vanuit Italië werd ingevlogen extra gecontroleerd.

Bij Haas houdt men deze ontwikkeling scherp in de gaten. De renstal is officieel Amerikaans, maar maakt gebruik van een Italiaans Dallara-chassis en koopt veel onderdelen in bij Ferrari. Mocht men in Australië overgaan tot inreisbeperkingen en extra controles op de vliegvelden, dan zou dat niet alleen kunnen leiden tot problemen voor Ferrari en AlphaTauri, maar ook voor klantenteams Alfa Romeo en Haas en zelfs bandenleverancier Pirelli.

Steiner denkt echter niet dat het zo’n vaart zal lopen: "De Formule 1-organisatie zorgt voor ons, er wordt aan gewerkt. Ze laten ons weten of we er heen kunnen gaan en of we weer terug kunnen komen. Mij is verteld dat iedereen Bahrein in mocht. Voor sommige mensen duurde het wat langer omdat ze gecontroleerd werden, maar iedereen is er.”

De hele situatie vergt wel wat flexibiliteit van de teams, beaamt Steiner: “Er zijn ergere locaties dan Australië om te stranden, maar we moeten verder met ons werk en dus moeten we ook terug kunnen reizen. Voor zover ik het kan overzien zijn Formula One Management (FOM) en de autosportfederatie FIA hard aan het werk om alles volgens plan en zonder verrassingen te laten verlopen.”

Met medewerking van Stuart Codling