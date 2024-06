FIA weerlegt kritiek op 'gevaarlijk' nieuw F1-reglement

Bij het bekendmaken van de nieuwe technische en motorische regels was er van verschillende kanten forse kritiek. Een van de criticasters was George Russell, die als voorzitter van de rijdersvakbond GPDA sprak, toen hij zei dat de nieuwe auto's op de rechte stukken “buitengewoon hard” zouden gaan wat tot "krankzinnige" situaties zou kunnen leiden.

Russell onderbouwde zijn kritiek door te stellen dat de nieuwe generatie auto's veel minder downforce zullen hebben dan de auto's waarmee nu wordt gereden. "Het zal bijna voelen alsof je door de lucht vliegt", aldus de coureur van Mercedes die liever ziet goed racen ziet. "Hoe snel de auto's op het circuit rondgaan, vind ik minder belangrijk. Je wilt een mooie race hebben met harde gevechten en felle concurrentie. Dat is iets waarover nagedacht moet worden."

380 km/u door de tunnel in Monaco

De FIA maakt zich echter geen zorgen over hogere topsnelheden, zegt Jan Monchaux, technisch directeur bij de autosportfederatie. "We zijn ons hiervan bewust en we willen dit benadrukken: We zullen ervoor zorgen dat de snelheden niet op een niveau komen waarop ze een veiligheidsprobleem worden." Monchaux – voorheen technisch directeur bij Sauber – wijst op de actieve aerodynamica en de nieuwe X-modus voor lage downforce: "We kunnen daar beginnen en bijvoorbeeld verbieden dat de achtervleugel op sommige rechte stukken afvlakt wordt of specificeren hoe ver de achtervleugel open kan. Op die manier kan de topsnelheid worden geregeld."

Ook zou "als dat nodig is" kunnen worden gereguleerd hoeveel elektrische energie wordt gebruikt voor acceleratie. "In geen geval willen we absurde risico's nemen", benadrukt Monchaux. Topsnelheden van 400 kilometer per uur en 380 kilometer per uur bij het uitkomen van de tunnel in Monaco blijven hoe dan ook uit den boze. "Dat is onzin en zal niet gebeuren. Maar als we niet zouden ingrijpen, zou dat risico er natuurlijk wel zijn."

Hoe de FIA de regels wil beïnvloeden

Hoewel de FIA dus zou kunnen ingrijpen, wil de regelgever dat niet direct doen. Monchaux en zijn team willen de nieuwe technische regels eerst een beetje laten "rijpen", vooral omdat de onderhandelingen op details nog niet zijn afgerond en de volledige regels nog niet officieel zijn aangenomen. "Zodra de auto-ontwerpen en de simulaties van de teams zich wat verder hebben ontwikkeld, zullen we de nodige aanpassingen doen, zodat we snelheden kunnen halen die ongeveer op het huidige niveau liggen. Plus minus vijf km/u of zoiets," zegt Monchaux.

Waar de snelheid op de rechte stukken wellicht omhoog zal gaan in 2026, wordt verwacht dat de snelheden in de bochten zullen dalen. "De auto's zullen lichter zijn en minder downforce hebben dan de huidige auto's", legt Monchaux uit, eraan toevoegend dat een voertuig meer dan een derde van zijn downforce zal verliezen vergeleken met de huidige generatie. Betrouwbare cijfers zijn echter nog niet beschikbaar. "Zodra de teams de komende maanden hun simulaties hebben uitgevoerd en de nieuwe regels beter begrijpen, zullen we een passend downforce-niveau bespreken. Dit zou een paar procent boven de drempelwaarde kunnen liggen die momenteel in de reglementen staat", aldus Monchaux.

De technisch directeur van de FIA verwacht geen problemen met mogelijke aanpassingen: "Je kunt bijvoorbeeld gemakkelijk een paar extra punten downforce toevoegen via de vloer. Maar we zullen zeker proberen om een limiet in te stellen: hoger dan nu gepland, maar lager dan de huidige auto's. De bochtensnelheden zullen dus iets lager liggen. Dat kunnen we niet vermijden."