F1 volgend jaar 'gewoon' naar Bahrein voor driedaagse wintertest

Zoals gebruikelijk bestaat de pre-season test van 2025 uit een driedaags programma, dat loopt van 26 tot en met 28 februari. Die data waren al in juni bekendgemaakt, maar het was officieel nog niet duidelijk waar de testdagen zouden plaatsvinden. De laatste jaren was het gebruikelijk om de wintertest in Bahrein te organiseren, omdat daar ook steevast de eerste openingsrace van het seizoen werd verreden, maar in 2025 keert de Grand Prix van Australië terug als seizoensopener. Daarmee verviel de voornaamste reden om in Bahrein te testen, en kwam Barcelona als mogelijke testlocatie weer in beeld.

Het belangrijkste argument voor Barcelona is het logistieke gemak waarmee de teams (vervangende) onderdelen en personeel kunnen invliegen en omdat het Circuit de Barcelona-Catalunya een relevante lay-out heeft. Daar tegenover staat dat het weer in Spanje in februari nogal eens verraderlijk kan zijn. In Bahrein zijn de weersomstandigheden een stuk stabieler en een ander argument is dat het toch op de route naar Melbourne ligt. Uiteindelijk hebben de teams, FIA en Formula One Management er dus voor gekozen om 'gewoon' naar Bahrein af te reizen.

Drie dagen

De wintertest is de afgelopen jaren, mede met het oog op kostenbesparing, drastisch ingekort naar momenteel drie dagen. Ook volgend jaar mogen de teams en coureurs slechts drie dagen hun nieuwe bolides testen. In 2026 wordt het aantal testdagen vermoedelijk weer uitgebreid, in verband met de introductie van de nieuwe generatie F1-wagens. Hetzelfde gebeurde in 2022 bij de introductie van de nieuwe grondeffect-auto's. Toen kregen de teams zes dagen de tijd om te testen, gelijk verdeeld over Barcelona en Bahrein. In 2026 zal dat ook geen overbodige luxe zijn, aangezien dan zowel het chassis- als ook motorreglement ingrijpend op de schop gaat.

Ruim twee weken na de wintertest in Bahrein volgt de seizoensopener door het Albert Park van Melbourne, die gepland staat voor het weekend van 14 tot en met 16 maart.