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Brown: "McLaren wil PU Mercedes behouden, maar houdt opties open"

Zak Brown ziet McLaren ondanks een wisselvallige start nog volop meedoen om de titels. Tegelijkertijd kijkt de CEO voorzichtig vooruit naar de motorregels van de toekomst.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Gepubliceerd:
Zak Brown, McLaren

Foto: Sona Maleterova / Getty Images

McLaren-CEO Zak Brown maakt zich na een grillige start van het seizoen nog geen zorgen over de titelkansen van zijn team. Hoewel uitvalbeurten en een DNS kostbare punten hebben gekost, benadrukt de Amerikaan dat het kampioenschap nog lang is en verwijst hij naar eerdere seizoenen waarin de verhoudingen meerdere keren verschoven.

"We zitten tegenwoordig eigenlijk in twee seizoenen binnen één jaar", stelt Brown met het oog op de omvang van de huidige Formule 1-kalender. Volgens hem geldt Mercedes momenteel als favoriet en heeft Andrea Kimi Antonelli de beste uitgangspositie in de strijd om de rijderstitel, maar waarschuwt hij dat het beeld snel kan veranderen. "We hebben de afgelopen jaren gezien hoe snel het momentum kan omslaan."

Brown ziet bovendien vooruitgang in de samenwerking tussen McLaren en Mercedes High Performance Powertrains. "Ons begrip van de krachtbron en de samenwerking met HPP is vandaag veel beter dan aan het begin van het jaar. Ik denk dat we alleen maar sterker gaan worden."

Mercedes blijft prioriteit

Met het oog op de volgende generatie motorreglementen benadrukt Brown dat McLaren voorlopig geen reden ziet om elders aan te kloppen. De Britse renstal rijdt sinds 2021 opnieuw met Mercedes-motoren en won in die periode kampioenschappen.

"Prioriteit nummer één is om bij Mercedes te blijven", zegt Brown. "Ze zijn een geweldige partner geweest. We hebben bewezen dat je ook als klantenteam kampioenschappen kunt winnen."

Pas wanneer de definitieve reglementen voor een volgende motorcyclus bekend zijn, wil McLaren beoordelen of een eventuele fabriekssamenwerking interessant is. "Dat bekijken we dan op technisch en financieel vlak. Maar op dit moment verwachten we gewoon met Mercedes door te gaan."

"Prioriteit nummer één is om bij Mercedes te blijven", zegt Brown. "Ze zijn een geweldige partner geweest. We hebben bewezen dat je ook als klantenteam kampioenschappen kunt winnen."

Foto door: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Kritiek op A- en B-teams blijft

Brown greep het gesprek ook aan om zijn bekende standpunt over samenwerkingen tussen teams te herhalen. Volgens hem is het voor de gezondheid van de Formule 1 belangrijk dat alle elf teams volledig onafhankelijk opereren.

"Ik roep dit al tien jaar", zegt hij. "Of het nu gaat om mede-eigendom of A- en B-teams, het effect is hetzelfde. Je wilt elf onafhankelijke teams die racen in hun eigen belang, stemmen in hun eigen belang en onder dezelfde financiële regels opereren."

Volgens Brown bestaat er binnen de Formule 1 inmiddels brede overeenstemming dat verdere maatregelen nodig zijn om die onafhankelijkheid te waarborgen. "Nu gaat het erom de juiste regels te maken."

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V8-geluid spreekt aan

Over de discussies rond toekomstige motoren richting 2030 is Brown voorzichtig positief. Hoewel hij de technische details liever aan Mercedes overlaat, spreekt de algemene richting hem aan.

"Alles wat we horen – een V8, een grotere verbrandingsmotor, duurzame brandstoffen, minder afhankelijkheid van batterijvermogen en meer geluid – klinkt goed", aldus Brown. "Dat lijkt me een goede richting voor de sport."

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