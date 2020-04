Bijnamen in de Formule 1: van De Crasheris tot Britney

Nico 'Britney' Rosberg 1 / 6 Foto door: Motorsport Images Rosberg startte zijn F1-carrière bij Williams aan de zijde van Mark Webber. Die zag een treffende gelijkenis tussen babyface Rosberg en zangeres Britney Spears. De wereld maakte voor het eerst kennis met de bijnaam toen Rosberg tijdens in Brazilië zijn FW28 in de muur parkeerde en Webber daar melding van maakte: “Britney is in the wall!”.

Pastor 'Crashtor' Maldonado 2 / 6 Foto door: Sutton Images Pastor Maldonado kon zijn debuut in de Formule 1 mede maken door een flinke smak geld van het Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA. De Zuid-Amerikaan won weliswaar de Grand Prix van Spanje van 2012, maar staat binnen en buiten de paddock toch vooral bekend als brokkenpiloot. Vandaar de weinig vlijende bijnaam Crashtor..

Eddie 'Undera' Cheever 3 / 6 Eddie Cheever was in zijn jonge jaren een groot talent. Al op jeugdige leeftijd trok de Amerikaan de oceaan over naar Europa. Ferrari was korte tijd geïnteresseerd, maar Cheever wist de verwachtingen nooit echt waar te maken. Het leverde hem de bijnaam ‘UnderA’ Cheever op. Een underachiever is iemand die ondermaats presteert.

Graham 'Mr. Monaco' Hill 4 / 6 Foto door: Sutton Images De vader van Damon werd twee keer wereldkampioen Formule 1 en won in de jaren zestig maar liefst vijf keer de Grand Prix van Monaco. Geen record want dat is in handen van Ayrton Senna. Maar Hill was nu eenmaal twintig jaar eerder de alleenheerser in Monaco dus de bijnaam bleef hangen.

James 'The Shunt' Hunt 5 / 6 Foto door: Rainer W. Schlegelmilch De wereldkampioen van 1976 is een van de schilderachtigste figuren in de Formule 1. Legendarisch is zijn rivaliteit met Niki Lauda en het succes van zijn kampioensjaar, vereeuwigd in de film Rush. Maar vooral in het begin van zijn carrière stond Hunt vooral bekend om zijn talloze roekeloze acties en crashes, in het Engels ‘shunts’ genaamd.