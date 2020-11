Albon tankt vertrouwen in Turkije: "Het was een goed weekend"

De Brits-Thaise coureur van Red Bull zal zich in Bahrein (2x) en Abu Dhabi moeten laten zien en een stoeltje voor 2021 verdienen. De Grand Prix van Turkije was wat dat betreft een prima opmaat, aldus de teamgenoot van Max Verstappen. Albon kwalificeerde zich op de vierde plaats, vlak achter Verstappen en de beide Racing Points van Lance Stroll en Sergio Perez. Tijdens de race leek het er op dat hij mee kon strijden om een podiumplaats, maar een spin op het spiegelgladde circuit wierp hem terug naar de zevende plaats. “Het was een goed weekend voor mij. We hebben een aantal dingen op mijn auto uitgeprobeerd waarvan we denken dat ze de wagen voorspelbaarder maken.” Albon worstelt al het hele seizoen met de RB16 die vooral aan de achterkant uitermate nerveus schijnt te zijn, maar door een paar kleine aanpassingen nu dus wat beter hanteerbaar lijkt.

Ook was Albon bijzonder in z’n nopjes met zijn collega’s. “Als team waren we erg sterk. Gezien hoe goed we het weekend waren begonnen, is het een beetje frustrerend om met zo weinig weg te komen, maar er zijn veel positieve dingen uit Turkije te halen.”

Die 'positieve dingen' moeten zich de komende weken uitbetalen op het Bahrain International Circuit en het Yas Marina Circuit, waar in totaal drie Grands Prix worden verreden en waar Albon erg veel zin in heeft. “Ik ben er zeker van dat we de goede kant op gaan. Van mijn kant zijn er wat zaken beter geworden en ik was blij met hoe de auto in de simulator reageerde. Ik kijk er dus naar uit om naar Bahrein af te reizen en te zien wat we daar in huis hebben.”

