Wintertests Barcelona live te volgen op F1 TV

Het Formule 1-seizoen 2020 komt op 19 februari eindelijk op gang met de eerste van twee driedaagse tests op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Die testdagen komen doorgaans niet op televisie, maar de Formule 1 zal nu zelf elke dag rechtstreekse uitzendingen brengen via de F1 TV app.

Wie een abonnement heeft op het F1 TV Pro-pakket zal tussen 19 en 21 februari en 26 tot 28 februari dagelijks tussen 09.00u en 13.00u en tussen 14.00u en 18.00u alle actie in Montmelo live kunnen volgen. Er is ook een verbeterde livetiming voorzien om de rondetijden van de rijders nauwgezet bij te houden.

Naast de beelden vanaf het circuit is er ook een dagelijks kaderprogramma en is er 's middag rechtstreeks een persconferentie met verschillende rijders en teambazen.

F1 TV is in 77 landen beschikbaar, waaronder zowel Nederland als België. Vanaf dit jaar is de dienst ook in verschillende Afrikaanse landen beschikbaar, zoals Zuid-Afrika.