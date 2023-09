Wint Red Bull iedere F1-race in 2023? Marko: "Als we Singapore winnen, kan het"

Het Formule 1-seizoen 2023 is inmiddels veertien races onderweg en die zijn allemaal winnend afgesloten door Red Bull Racing. Max Verstappen trok twaalf maal aan het langste eind, terwijl Sergio Perez op de stratencircuits in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan wist te zegevieren. Met nog acht Grands Prix voor de boeg luidt de vraag of de formatie uit Milton Keynes ze allemaal kan winnen, in ieder geval alle hoofdraces?

"Ons eerste doel is om beide kampioenschappen binnen te halen. Maar als we Singapore winnen, dan bestaat de kans dat we alle races winnen", laat Marko in de paddock van Monza aan onder meer Motorsport.com weten. "Natuurlijk wordt dat nu wel een doel voor ons", erkent de 80-jarige Oostenrijker. McLaren won in 1988 alle races op eentje na, en dat was de krachtmeting op Monza. "McLaren werd hier toen gestopt en dus creëerde de pers het verhaal dat wij er ook door geraakt zouden worden of dat we geraakt zouden worden door de zogenaamde vloek van Monza. Maar wij hebben onszelf er niet door laten raken."

Verstappen: Kerbs en hobbels aanvallen niet het sterkste punt van de RB19

Volgens Max Verstappen wordt de Grand Prix van Singapore een lastigere horde dan de race in Monza. Red Bull kan daar weliswaar op upgrades rekenen, al benadrukt de wereldkampioen dat het rijden over de kerbs en hobbels niet het beste punt van de RB19 is. "We proberen natuurlijk wel alles te verbeteren, maar sommige dingen zijn pas aan te passen voor de auto van volgend jaar. Ik denk dat Singapore iets lastiger wordt dan circuits als Spa en Zandvoort", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "We zullen zien. We gaan er natuurlijk alles aan doen, maar op papier zou dat niet ons sterkste weekend moeten worden." Teamgenoot Perez is die mening eveneens toegedaan. "Ik ben het met Max eens. Het zal een weekend worden waarin er eigenlijk van alles kan gebeuren. Ik hoop dat we in ieder geval een sterke zaterdag kunnen hebben, want als je daar niet op de eerste rij staat, is het heel moeilijk om te winnen. Hopelijk kunnen we herhalen wat we daar vorig jaar hebben gedaan", doelt Perez op zijn eigen zege in 2022.

Marko houdt de moed erin, ondanks dat hij ook weet dat het stratencircuit op papier niet de allerbeste omloop voor de RB19 is. "Mijn verwachtingen? We hebben overal een competitieve auto gehad, dus waarom zou dat in Singapore dan niet zo moeten zijn? Maar goed, Ferrari en vooral Leclerc is een specialist op die baan. Als zij sneller zijn in de kwalificatie, dan kan dat wel eens een probleem voor ons worden, aangezien inhalen in Singapore erg lastig is. Maar ik ben nog steeds optimistisch dat het pakket dat we naar Singapore brengen goed genoeg is om te winnen."

Video: De fraaie Grand Prix van Italië en de zegereeks van Red Bull besproken in een nieuwe F1-update