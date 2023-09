Dat Red Bull vorig jaar een voorsprong had op de concurrentie, was wel duidelijk. In het begin kon het nog wel rekenen op weerstand van Ferrari, maar sinds de tweede seizoenshelft was de Oostenrijkse renstal niet te stoppen. Dit jaar begon het team van Max Verstappen en Sergio Perez met een grote voorsprong op de concurrentie, maar dat zij zo dominant zouden zijn, zullen maar weinigen hebben zien aankomen. In Zandvoort tekende Verstappen voor zijn elfde zege van het seizoen, terwijl teamgenoot Perez twee keer op de hoogste trede van het podium stond. Zodoende staat er achter elke race tot nu toe de naam van een Red Bull-coureur als winnaar.

De dominante reeks heeft al vaker geleid tot de vraag of Red Bull in staat is om een zeer unieke prestatie neer te zetten door alle races in één seizoen te winnen. Zelf blijven Red Bull-teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko voorzichtig in die voorspellingen, aangezien zij het seizoen liever race voor race benaderen. Met nog negen races te gaan - inclusief de Grand Prix van Italië - wordt de kans steeds groter dat zij erin zullen slagen. Denk jij dat Red Bull de recordboeken zal ingaan als eerste F1-team dat alle races in één seizoen heeft gewonnen? Profiteer dan nu van deze bijzondere bet van Jacks.nl met de volgende quoteringen.

Op Monza zijn uiteraard veel ogen gericht op Red Bull en Verstappen, maar de Tifosi zullen vooral de Scuderia Ferrari in de gaten houden. Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn dit seizoen nog niet echt in de buurt gekomen van een zege en het is de vraag of Ferrari het seizoen nog met een zege, of zonder zeges afsluit. Als Red Bull zo blijft domineren, wordt dat een lastige opgave. Slaagt Leclerc of Sainz er dit jaar alsnog in om de Tifosi reden te geven tot juichen? Misschien wel op Monza, waar de druk er vol op staat bij het team uit Maranello?

