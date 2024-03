Wint Red Bull alle races? Marko houdt slag om de arm voor Monaco en Singapore

Red Bull Racing heeft op het Jeddah Corniche Circuit ook de tweede race van het Formule 1-seizoen 2024 gedomineerd. Max Verstappen en Sergio Pérez zorgden opnieuw voor een één-tweetje, waaruit blijkt dat het vernieuwde Red Bull-concept op verschillende types circuits meer dan goed werkt. Zo draaide het in Bahrein om de bandenslijtage en zijn in Saudi-Arabië juist de snelle bochten doorslaggevend gebleken. Beide aspecten heeft Red Bull onder de knie, of zoals Helmut Marko dat samenvat: "Onze auto heeft afgelopen weekend in alle opzichten goed gewerkt."

"Voor de toeschouwers was het misschien niet de leukste race om naar te kijken, maar wij waren soeverein. Dat moet je ook gewoon eerlijk toegeven." Voor Verstappen is er eigenlijk geen moment ook maar een vuiltje aan de lucht geweest, volgens Marko ook doordat de starts in het afgelopen jaar sterk zijn verbeterd en pole daardoor makkelijker om te zetten valt in kopstart en dus in controleren. "Dat gaat net om de afstelling van de koppeling en dergelijke. De man die daar bij ons team over gaat, zit nu enorm op één lijn met Max en dat geldt ook voor de mensen van Honda die erbij betrokken zijn. Bij de laatste tien races zijn de starts eigenlijk iedere keer goed geweest en dat helpt natuurlijk enorm. Als je eenmaal de leiding in handen hebt, dan is het veel makkelijker om te controleren."

'Buitenaards rondje' ook in Monaco en Singapore nodig

Dat laatste hangt logischerwijs niet alleen met de start samen. De kwalificaties zijn eveneens van belang, op sommige circuits meer dan op andere, en precies om die reden houdt Marko nog een slag om de arm als het over het winnen van alle wedstrijden gaat. Alhoewel Verstappen in Jeddah ook tijdens de kwalificatie een ruime marge had, blijft de Red Bull-topadviseur van mening dat de snelheid over één ronde niet het sterkste punt van de RB20 is. "En soms is het bijna een kwalificatiekampioenschap. Je moet vooraan staan om het leven voor jezelf een stuk makkelijker te maken."

Het brengt Marko tot de conclusie dat Red Bull ook zonder technisch malheur nog wel een race kan verliezen in 2024. "Vrijdag hebben we hier een buitenaardse ronde van Max gezien, waardoor we pole hebben gehaald. Maar op circuits waar de kwalificatie echt doorslaggevend is, zoals Monaco en Singapore, kunnen we best een race verliezen als we een keer niet de pole-position pakken. Misschien verliezen we dan niet meteen op dezelfde manier zoals vorig jaar in Singapore, maar de kans bestaat wel dat we op één van die banen niet winnen."

