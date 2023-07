Wint Verstappen in Oostenrijk met grote voorsprong? Zet in en win!

De laatste vier Formule 1-races werden allemaal gewonnen door Max Verstappen. De teller van de regerend wereldkampioen staat daarmee alweer op zes overwinningen in de eerste acht races van 2023. De meeste van die overwinningen pakte hij bovendien met een fors verschil ten opzichte van zijn naaste belager. Slechts één keer was het verschil minder dan een seconde: Lewis Hamilton gaf in Australië slechts 0,179 seconde toe op Verstappen, al dient daarbij aangetekend te worden dat die race de facto achter de safety car eindigde.

De andere verschillen waren een stuk groter: slechts twee keer wist Verstappen minder dan tien seconden weg te rijden bij de concurrentie. De eerste was Miami, waar polesitter Sergio Perez 5,384 seconden toegaf. Twee weken geleden in Canada was dat weer het geval, want in Montreal kwam Verstappen 9,570 seconden eerder over de finish dan Fernando Alonso. De andere overwinningen van de regerend wereldkampioen waren echter een stuk dominanter: in Bahrein opende hij met een voorsprong van bijna twaalf seconden op Perez, terwijl hij bij zeges in Monaco en Spanje respectievelijk bijna 28 en ruim 24 seconden wegreed bij de concurrentie.

Denk jij dat Verstappen in Oostenrijk opnieuw met een voorsprong van twintig seconden of meer als winnaar wordt afgevlagd? Profiteer dan nu van de hoge quotering bij Jacks.nl. Bij een voorsprong van meer dan twintig seconden krijg je 3,00 keer je inzet terug. Je kunt het ook iets veiliger te spelen door in te zetten op een voorsprong van minimaal vijftien (odd van 2,20), tien (1,67) of vijf seconden (1,45) in te zetten.