Het is voor Max Verstappen tot nu toe een ongekend sterk seizoen. De tweevoudig wereldkampioen won negen van de elf races en verdedigt nu al een voorsprong van maar liefst 110 punten ten opzichte van teamgenoot Sergio Perez. In de races die hij niet won, werd hij tweede. Dat gebeurde in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan. Sinds hij de Grand Prix van Miami op zijn naam schreef heeft hij echter geen misstap meer begaan en houdt hij er een zegereeks van maar liefst zeven races op na.

In België, de laatste race voor de zomerstop, kan hij daar acht op rij van maken. Met zijn zeven opeenvolgende zeges kwam hij op gelijke hoogte met Michael Schumacher, Alberto Ascari en Nico Rosberg. Mocht hij de race op Spa-Francorchamps voor het derde jaar op rij winnen, komt hij op de eenzame tweede plaats te staan. Na de zomerstop kan hij op gelijke hoogte komen met de recordhouder: Sebastian Vettel. De Duitser won in 2013 negen races op rij en dat record leek lange tijd onaantastbaar, al heeft Verstappen alle ingrediënten in huis om daar verandering in te brengen. Hij zou daarmee in zijn thuisrace op Zandvoort het record kunnen evenaren. De daaropvolgende race op Monza zou dan het toneel zijn van het record - mits hij dus nog de Belgische en Nederlandse Grand Prix kan winnen.

