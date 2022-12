Sinds 2022 rijdt George Russell voor het fabrieksteam van Mercedes in de Formule 1. Waar de afgelopen jaren bijna garant stonden voor een constructeurstitel voor Mercedes, had het Duitse team het dit jaar lastiger. Door problemen met de nieuwe wagens lag Mercedes ver achter op Red Bull Racing en Ferrari. Het was George Russell die in Brazilië voor de enige zege zorgde voor het merk uit Stuttgart. Het betekende de eerste F1-zege voor Russell. “Mijn hoogtepunt op het circuit was zonder twijfel Brazilië. Het was een erg speciaal moment voor mij om mijn eerste Grand Prix te winnen. Was nog specialer was, was het zien hoe het hele team reageerde op de zege en hoeveel het betekende voor iedereen in Brackley en Brixworth. Dat was echt een bijzonder moment voor me.”

De laatste rondjes waren erg spannend voor Russell. “Met Lewis in mijn spiegel – en de wetenschap dat hij maar 1,3 seconde achter me zat – werd het een situatie met ongelofelijk hoge druk. Mijn engineer Riki vertelde me elke ronde wat het gat was, en ik wist dat ik geen enkele fout mocht maken. Dat zou hem de kans hebben gegeven om me aan te vallen. Het moment waarop ik de finishlijn passeerde was een grote opluchting. Het feit dat we het bereikt hadden als team, maar ook dat ik zelf de situatie goed onder controle had en de druk weerstond is iets waar ik erg trots op ben.”

Een misschien nog wel emotioneler moment volgde een tijdje na de race. “Ik was erg emotioneel omdat het een van de weinige races was waarbij er niemand van mijn familie was, ook mijn vriendin was er niet. Het was een speciaal moment om ze daarna te bellen. Puur vanwege de reis die we samen hebben afgelegd in de afgelopen jaren in de Formule 1, maar vooral met mijn ouders toen ik jonger was. Nu ik terugkijk op die race en alles is ingedaald, realiseer ik me wat voor prestatie het was voor iedereen die onderdeel is van dit team. Al het harde werk is beloond met een trofee voor de eerste plaats, die zo lang zo ver weg leek.”