Woensdagochtend werd officieel bekend dat Aston Martin in 2026 Mercedes verwisselt voor Honda als motorleverancier. Daarmee komt er een einde aan een langdurige samenwerking tussen de beide partijen, die al stamt uit 2009 en twee naamsveranderingen van het Britse team heeft meegemaakt. De switch naar de Japanse leverancier is een direct resultaat van de nieuwe motorreglementen die in 2026 in zullen gaan. November vorig jaar uitte Honda haar interesse in het terugkeren in de Formule 1, nadat men in 2021 – toen ze immers samen met Red Bull en Max Verstappen kampioen werden – besloot om uit de sport te verdwijnen.

Reflecterend op de periode die volgde nadat de Japanners hun interesse uitten, vertelt Honda’s president Toshiro Mibe dat er meerdere teams geïnteresseerd waren in hun diensten. Al gauw werd duidelijk dat Aston Martin het beste aansloot bij de ambities van het Japanse automerk. “We hebben veel discussies gehad [met andere teams], over of we in 2026 echt mee wilden gaan doen. We waren in het bijzonder geïnteresseerd in het aanbod van Aston Martin, door hun vastberadenheid om ten koste van alles te willen winnen. We dachten dat hun visie en passie erg overeenkwamen met die van ons.”

Koji Watanabe, president van Honda’s racedivisie HRC, onthult dat de onderhandelingen met Aston Martin al in januari begonnen. Toch waren ze eerder deze maand pas echt overtuigd, toen de Japanners op bezoek mochten bij de nieuwe state of the art faciliteiten die later dit jaar in gebruik worden genomen door de Britse renstal. “Ik was vooral vereerd dat ik een bezoek mocht brengen aan de fabriek, zodat ik kon zien op welke gebieden ze aan het investeren zijn, waaronder personeel, en hoe het proces zich vordert. Ze hebben onze capaciteiten om een motor te bouwen ook erg gewaardeerd, dus het is niet alleen dat Aston Martin ons nodig heeft. We wilden echt graag samenwerken met Aston Martin. Daarom hebben we voor Aston Martin gekozen.”

Hoewel de instelling van het Britse automerk een sterke indruk heeft achtergelaten bij Honda, blijft het team realistisch over de progressie die ze moeten maken om aan de hoge ambities van de samenwerking te kunnen voldoen. Aston Martin Performance Technologies CEO Martin Whitmarsh zegt: “We moeten nederig blijven. We weten dat we een hoop kunnen bereiken en leren samen met Honda, en dat we onszelf kunnen blijven ontwikkelen. Maar in deze sport boek je geen successen tenzij je passie, echte vastberadenheid en honger om te winnen toont. F1 is het toppunt van de motorsport. Het is extreem competitief, maar we zijn vastberaden. Lawrance [Stroll], ikzelf en alle andere teamleden zijn hier om te winnen. We zien dezelfde drive bij Honda, het zijn echte winnaars. Daarom zijn we enorm aangetrokken tot deze kans. We hebben het doel gezet om in 2026 te winnen, om daarna consistenter te gaan winnen”, aldus de Aston Martin-topman.