Analyse: Winnaars en verliezers van de Grand Prix van Spanje

Winnaars:

Over de voornaamste winnaar kan geen enkele twijfel bestaan. Na een onverwachte nederlaag op Silverstone sloeg Lewis Hamilton in Barcelona hard terug met zijn dominante Mercedes. Voorafgaand aan de race wezen de Britse coureur en zijn teambaas nog naar Max Verstappen als favoriet, maar dat bleek allemaal spel. Vanaf 15.10 uur op zondag degradeerden Hamilton en Mercedes alle overige deelnemers - Verstappen incluis - tot figuranten. Het gaf eens te meer aan dat het Zuid-Duitse merk bliksemsnel kan leren van de eigen problemen. Waar fans zich door de bandenproblemen in Engeland en het voorspelde weer in Barcelona even rijk rekenden, liet Mercedes zich niet nogmaals de kaas van het brood eten. Eigenlijk spraken de gezichten van Wolff en co vorige week al boekdelen. Die stonden op onweer, alsof P2 en P3 het einde van de wereld betekenden. Die kater moest en zou heel rap worden weggespoeld en in Barcelona volgde het antwoord: de concurrentie bleef voor de zoveelste keer verslagen achter.

De race in Catalonië toonde ook het enorme verschil tussen de top-drie en alles daarachter. Zonder safety car en onder normale omstandigheden is dat gat schrikbarend groot. Sterker nog: enkel de podiumklanten finishten in dezelfde ronde, alle anderen kregen een ronde achterstand aan de broek. Van die mannen daarachter toonden Lance Stroll en Sergio Perez zich het sterkst. Racing Point werd 'best of the rest' en dat verdient lof, ondanks alle gesteggel over het kopiëren van en de innige band met Mercedes. Het optreden in de Spaanse GP betekende namelijk een stap voorwaarts voor de equipe van Otmar Szafnauer. Met 22 constructeurspunten behaalde de formatie het beste resultaat van dit seizoen. Het zegt veel over afgelopen zondag, als ook over een pijnpunt in de voorgaande weken: nagenoeg ieder weekend was Racing Point snel op zaterdag, maar nagenoeg ieder weekend zakte men terug op zondag. Ditmaal was het anders: Stroll en Perez hielden stand, inclusief dubieuze tijdstraf. Voor de race liet Szafnauer al weten te tekenen voor een saaie race met P4 en P5 tot gevolg. Precies dat heeft hij gekregen: een saaie race met waardevolle punten aan het eind van de rit.

De laatste stek bij de winnaars gaat naar Sebastian Vettel. Ja hij is 'slechts' zevende geworden en nee daar is een viervoudig wereldkampioen normaal gesproken niet blij mee. Maar dit jaar is er maar weinig normaal bij Ferrari. Vettel had tot dusver slechts tien punten op de teller staan en hobbelde lelijk achter de feiten aan in zijn afscheidstournee met Ferrari. De wet van Murphy leek van toepassing, alles zat tegen. Op zaterdag leek er een nieuwe episode aan deze treurige geschiedenis te worden toegevoegd, toen Vettel met miniem verschil een plek in Q3 misliep. Een dag later toonde de coureur uit Heppenheim echter veerkracht. Hij wist als enige coureur uit de punten een éénstopper tot een goed einde te brengen. Zoals het Ferrari anno 2020 betaamt, ging dat overigens niet zonder slag of stoot. Vettel kreeg in de slotfase het vriendelijke verzoek om de race uit te rijden op softs, met consternatie tot gevolg. "Dat heb ik je tig ronden geleden zelf al gevraagd", reageerde hij met enkele krachttermen. Hoe dan ook: Vettel liet zich niet uit het veld slaan en toonde een lovenswaardig portie vechtlust door op z'n oude sloffen toch P7 en de titel 'driver of the day' te pakken. Een zeer welkome opsteker.

Verliezers:

Terwijl Wolff en Hamilton dit weekend weer konden lachen, was de gezichtsuitdrukking van Valtteri Bottas identiek aan die van een week geleden. De teleurstelling droop er nog steeds vanaf. Boven de woorden die hij tijdens de persconferentie uitsprak, stond in hoofdletters 'gelatenheid' geschreven. Want waar hij op zaterdag nog dicht bij Hamilton zat en beloofde 'om wat te proberen in de eerste bocht', kwam daar op zondag later bitter weinig van terecht. Sterker nog: Bottas liet zich weer verschalken. Niet alleen door Hamilton, maar ook Verstappen en Stroll kwamen langszij zeilen. Vanaf die eerste ronde wist de Fin alweer hoe laat het was: hij zou ook deze race niet gaan winnen en was andermaal op schadebeperking aangewezen. Dat hij geen serieuze aanval bij Verstappen kon aanzetten, maakte zijn teleurstelling na afloop nog groter. "Ik heb geen flauw idee waar het aan ligt, maar de achterstand was dit weekend veel te groot. Ik zie het kampioenschap alweer door m'n vingers glippen", constateerde hij. Het lijkt de enige juiste conclusie. Bottas begon het seizoen namelijk sterk, maar staat met 43 punten achterstand op zijn teammaat alweer voor een onmogelijke opgave.

Toen Christian Horner in Engeland aan onder meer Motorsport.com liet weten dat Alexander Albon behoefte had aan 'een saai weekend' doelde hij niet op de kleurloze vertoning die de Britse Thai afgelopen zondag aan de dag legde. Saai was het wel, maar te langzaam ook zeer zeker. En dat terwijl zijn weekend op zaterdag nog best een aardig weekend leek te worden. Albon haalde Q3 - geen vanzelfsprekendheid - en legde met de zesde startplek beslag op een aardige uitgangspositie. Vooral als je bedenkt dat Albon tijdens de voorgaande races steeds naar voren wist te komen. Maar deze zondag niet, Albon verloor twee plaatsen en werd op een ronde gezet door zijn teamgenoot Verstappen. Dat steekt. De laatste keer dat een Red Bull-rijder dat overkwam, had immers vergaande gevolgen: Pierre Gasly in Hongarije 2019. Bij de race in Spanje moet wel worden aangetekend dat Albon als een soort tactisch proefkonijn werd gebruikt. Hij kreeg voor zijn tweede stint de witte banden gemonteerd, zodat Red Bull wellicht kon zien of dat ook een optie voor Verstappen zou zijn. Dat bleek niet het geval. Verstappen ging voor de mediums, terwijl Albon nog een keer naar binnen moest en niet verder kwam dan de achtste stek. Zoals gezegd op een ronde achterstand, juist dat zal nog het meest pijn doen.

Tot slot kreeg Renault in Catalonië ook niet bepaald waar Cyril Abiteboul en co vooraf op hadden gehoopt. Het Franse team kende een geweldige opleving tijdens het eerste raceweekend op Silverstone, maar het beloofde vervolg is daarna achterwege gebleven. Voorafgaand aan de Spaanse GP was er aan optimisme ook geen gebrek. Zo liet Daniel Ricciardo in het gebruikelijke babbeltje met de pers weten dat de goede kwalificatie van een week eerder (P5) geen 'freak one-off' zou zijn. Het zou niet om een eenmalige uitschieter gaan, maar juist een voorbode zijn voor het weekend in Spanje. In het restant bleek niets minder waar. Ricciardo kwalificeerde zich zaterdag teleurstellend als dertiende en kon een etmaal later ook geen potten breken. Voor teamgenoot Esteban Ocon, die op zaterdagochtend vreemd crashte, gold min of meer hetzelfde. Geen heldendaden, waardoor Renault voor het eerst in dit Formule 1-seizoen puntloos bleef. Een weekend waar met veel hoop naar weer uitgekeken, is in een deceptie geëindigd.