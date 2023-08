Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort

Winnaars:

Negen op een rij en drie op drie in Zandvoort. De cijfers spreken boekdelen en maken Max Verstappen logischerwijs de allergrootste winnaar van het afgelopen weekeinde. De wereldkampioen wist wederom aan de enorme verwachtingen van het Nederlandse publiek te voldoen, al benadrukte hij meermaals dat het niet makkelijk is 'als iedereen denkt dat je wel even gaat winnen'. Zondag was het sowieso allesbehalve makkelijk door het weer. Verstappen bleef in de eerste ronde buiten en noemde dat achteraf een verkeerde keuze, maar wel eentje die de race een stuk 'leuker' heeft gemaakt. Zo kon hij flink aan de bak op intermediates en liet hij in die ronden de daadwerkelijke krachtsverhoudingen zien door bij vlagen vier seconden rapper te rijden dan Sergio Perez. Na een undercut dacht Verstappen de zege naar huis te rijden, maar andermaal besloten de weergoden anders. De Limburger moest in de slotfase nogmaals aan de bak, waarbij het team overigens ook een zeer goede call maakte door hem tegen zijn eigen wil in toch binnen te halen voor intermediates. Bij de herstart had Verstappen volgens Marko iets minder temperatuur in zijn banden dan Alonso, al hield hij het hoofd opnieuw koel. Concurrenten lieten weten dat ze een atypische race nodig hadden om de zegereeks van Verstappen te doorbreken, maar zelfs in zo'n atypische race is hij ongrijpbaar gebleken. Er staat momenteel simpelweg geen maat op.

De persconferenties na afloop lijken daardoor steeds meer op een Verstappen-podcast met wisselende gasten. Fernando Alonso mocht nu weer eens aanschuiven en dat na een indrukwekkende race. Aston Martin kon in Zandvoort op grootschalige updates rekenen, al wilde de Spanjaard de opsteker daar nog niet direct aan toeschrijven. Daarvoor verliep de race te chaotisch. In realiteit kwam de ervaring van Alonso vooral bovendrijven. Het bleek natuurlijk in de regen, maar nog het meest in de Hugenholtzbocht na de start. Alonso passeerde twee man aan de binnenkant en gaf tijdens de persconferentie een zeer interessant kijkje in zijn hoofd: "Ik probeerde die lage lijn tijdens de trainingen eigenlijk per toeval om wat mensen voorbij te laten, maar vond daar ineens veel grip. Dat heb ik de hele tijd in gedachten gehouden voor de race." Het is niet de eerste keer dat Alonso zo'n slimmigheidje in de praktijk brengt en laat goed zien hoe geslepen hij is. Op 42-jarige leeftijd presteert hij misschien wel op de toppen van zijn kunnen, waardoor Zandvoort andermaal heeft aangetoond: als het materiaal goed is, kan hij nog altijd als geen ander leveren.

Eigenlijk moeten we ditmaal vier winnaars aanwijzen in plaats van de gebruikelijke drie. Zo is het schier onmogelijk om Pierre Gasly en Liam Lawson te negeren. Eerstgenoemde legde op het duinencircuit beslag op zijn eerste podium met Alpine na een hoofdrace. De Fransman kreeg vijf seconden tijdstraf, maar dacht 'zo, nu staat het 1-1' nadat ook Perez vijf tellen aan de broek kreeg. Gasly werkte verder een sterke race af en bleef in de slotfase ook ogenschijnlijk eenvoudig binnen vijf seconden van Perez. Het is ook meteen een mooie opsteker voor Alpine, waar met onder meer het wegsturen van Otmar Szafnauer nogal veel is gebeurd. De naam van Lawson mag in dit lijstje natuurlijk ook niet ontbreken. De Nieuw-Zeelandse debutant werd vrijdag na de crash van Daniel Ricciardo naar de rijdersbriefing gestuurd en kreeg halverwege de melding dat hij zou rijden. Hij heeft het met bijzonder weinig aanlooptijd en in een auto die hij niet kent buitengewoon goed gedaan, zeker op een lastig circuit als Zandvoort. Lawson heeft op een momentje in VT3 na geen gekke dingen gedaan en wist na de rode vlag zelfs nog voor teamgenoot Yuki Tsunoda te eindigen. Het leverde complimenten van Helmut Marko op en als zelfs die tevreden is, dan mag Lawson dat ook zijn. Op naar Monza.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verliezers:

Op voorhand beloofde Zandvoort een uitdaging te worden voor Sergio Perez. De Mexicaan worstelt met name in kwalificaties en juist die is voor een droge race erg belangrijk op Zandvoort. Tel daarbij op dat het korte rondje tot kleine verschillen leidt en Perez zou makkelijk een paar plekken naar achteren kunnen worden geslagen. Exact dit gebeurde ook op zaterdag, al bleek hij een dag later ineens spekkoper na een goede call om bij de eerste kans meteen intermediates te pakken. Perez vond zichzelf pardoes aan de leiding en had zowaar een marge van meer dan twaalf seconden op teamgenoot Verstappen. Zoals gezegd zou die marge als sneeuw voor de zon verdwijnen en wist Perez de comfortabel ogende tweede plek ook niet binnen te halen. Twee momenten in de regen waren er debet aan. Zo schoot Perez rechtdoor in de Tarzanbocht en zou hij de pitmuur nogal hardhandig raken, waarbij hij ook de snelheidslimiet overschreed. Het heeft hem naast het podium doen belanden en dat was niet waar Checo voor kwam. Christian Horner heeft zondag nog eens aangegeven dat Perez veilig is voor 2024 en dat is ook logisch doordat er niet meteen betere alternatieven zijn, al is de Dutch GP zelf niet geworden wat hij ervan had gehoopt.

Dat laatste geldt ook zeer zeker voor Mercedes. Op donderdag zei George Russell nog dat het achter Red Bull erg close is, maar dat Mercedes nu waarschijnlijk het tweede team is doordat het zo constant is. In Zandvoort leek Mercedes over de gehele linie ook best weer het tweede team te kunnen zijn. De auto bleek immers snel. Zo was Hamilton vrijdag de tweede man in de long runs achter Verstappen en kwalificeerde Russell zich als derde. De snelheid zat er wel in, maar de uitvoering was niet op niveau. Zo sneuvelde Hamilton zaterdag in Q2, naar eigen zeggen ook doordat hij twee push laps aan het einde moest doen en de banden oververhit raakten. Op zondag besloot Mercedes te gokken en dat zou gokken en zwaar verliezen blijken. "Wij zijn catastrofaal lang buiten gebleven", zei een zichtbaar boze Toto Wolff na afloop van de race. Hij was absoluut niet te spreken over de (tactische) uitvoering en zei het uitgebreid te gaan analyseren. Het is jammer, omdat een hectische race juist buitenkansjes kan opleveren. Om zo'n buitenkansje te benutten is de eerste voorwaarde echter dat je zelfs de zaakjes voor elkaar hebt en dat was afgelopen weekeinde duidelijk niet het geval.

Ook voor Ferrari is de race in Zandvoort er niet meteen eentje om met veel plezier op terug te kijken. Het geldt door crashes overigens ook voor Zhou Guanyu en Logan Sargeant, al wist laatstgenoemde nog wel voor het eerst Q3 te halen. Bij Ferrari was de malaise van een andere aard. Aan het begin van de race stonden de intermediates niet klaar voor de pitstop van Charles Leclerc, al kwam dat ook doordat het een late call van Leclerc zelf betrof en Frederic Vasseur die keuze nog altijd goed noemde. Veel zorgwekkender is het gevoel dat beide coureurs in de auto hadden. Zo gaf Leclerc aan dat hij mid-corner nagenoeg alle grip verloor en dat was ook te zien aan zijn crash in de kwalificatie, die op een zeer ongebruikelijke plek plaatsvond. Een dag later verging het hem voor vloerschade niet veel beter en moest hij uiteindelijk vroegtijdig forfait geven. Carlos Sainz deed na de race ook nog maar een duit in het spreekwoordelijke zakje door aan te geven dat Ferrari in Zandvoort qua pure snelheid slechts het zesde team was. Het zijn niet meteen fijne berichten met de thuisrace in Monza op komst, al mogen tifosi natuurlijk altijd dromen van een wonder op een circuit dat weer compleet andere dingen van de auto vraagt.

