Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Las Vegas

Winnaars:

Als er na Singapore één race is geweest waarin Red Bull Racing wellicht te pakken leek voor de concurrentie, dan was het de Grand Prix van Las Vegas wel. Zo is vooraf al aangetoond dat de race pace van Red Bull en Ferrari op het atypische circuit vrij dicht bij elkaar zat, waarbij Verstappen zelf onder meer naar de low-downforce pakketten van beide teams wees. Een terechte tijdstraf na het moment in bocht 1 en een aanvaring met George Russell, die Verstappens voorvleugel beschadigde, kwamen daar nog eens bij. Al die dingen veranderden echter niets aan het resultaat. Aan het eind van de rit stond Max Verstappen 'gewoon' weer op de hoogste trede van het podium. Natuurlijk kwam de safety car zeer gelegen voor Red Bull en zeer ongelegen voor Ferrari, al heeft Helmut Marko eveneens gelijk door te wijzen naar de sterke stint die Verstappen op de harde band heeft afgewerkt. Op die band oogde de Red Bull veel beter dan op mediums en heeft Verstappen alsnog toegeslagen. Een Grand Prix waar hij niet meteen een hoge pet van op had - vooral niet van alle show - is toch winnend afgesloten. Het record voor meeste overwinningen in één seizoen is - ook procentueel - nog scherper gezet en in totaal staat de teller op 53 zeges. Verstappen staat gedeeld derde op de eeuwige ranglijst, op gelijke hoogte met Sebastian Vettel en met enkel Lewis Hamilton en Michael Schumacher nog voor zich.

Hij voelde zich na afloop geen winnaar, maar Charles Leclerc verdient toch de complimenten. Natuurlijk heeft hij pole-position voor de twaalfde keer op rij niet om kunnen zetten in een overwinning, maar daar speelde de ongelukkig getimede safety car zoals gezegd een rol in. Met de kennis van nu was de Monegask liever naar binnen gegaan voor nieuwe banden. Hij reed alleen voor Verstappen en dus wist Ferrari niet wat de wereldkampioen zou doen: "Als ik wel naar binnen was gegaan en Max niet, dan had ik twee Red Bulls op de baan moeten inhalen." Leclerc verduidelijkte trouwens dat het geen probleem was dat zijn banden vijf rondjes ouder waren dan die van Verstappen. Hij ondervond meer hinder van de 'warm-up'. Volgens de Ferrari-coureur was het erg lastig om gebruikte banden - die achter de safety car enorm waren afgekoeld - voor een tweede keer in het juiste window te krijgen. Desondanks heeft hij zijn huid erg duur verkocht. Leclerc heeft alles gegeven en op één momentje na een erg sterke race gereden. De fraaie inhaalactie op Sergio Perez was de kers op de taart en gaf hem waar hij recht op had.

Achter de podiumklanten kenden Esteban Ocon en Lance Stroll allebei een goede dag. Zo heeft de Canadees niet zijn beste maanden achter de rug en is er meermaals over zijn motivatie gesproken, maar was de race op het stratencircuit goed. Dat laatste valt ook absoluut te zeggen over Ocon. De Fransman moest als zestiende beginnen, maar zou de wedstrijd vol plottwists als vierde afsluiten. Natuurlijk moet het daarvoor allemaal meezitten, al heeft hij het hoofd ook koel gehouden. Het 'hold positions'-moment met Pierre Gasly leek een gevalletje 'sorry, mijn boordradio deed het even niet', al maakten beide heren er na afloop geen punt van. Dat was ook logisch, aangezien Gasly door de banden heen was en nog erg ver terug zou vallen. Gasly heeft Alpine echter nog wel een opsteker gegeven die welkom was. Zo heeft het team begin dit jaar laten weten dat P4 bij de constructeurs het doel was, net als het gat met de top drie verkleinen. Bruno Famin concludeerde in Mexico al dat het doel niet wordt gehaald en dat 2023 niet naar wens is verlopen. Het seizoen sterk eindigen is volgens hem gewenst en in dat opzicht komt het resultaat van Ocon als geroepen.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position

Verliezers:

De Grand Prix van Las Vegas is zaterdagavond (zondagochtend in Nederland) een regelrecht spektakelstuk gebleken. Toch blijven sommige dingen wrang voelen, bijvoorbeeld het reglement op basis waarvan Carlos Sainz is bestraft. Afgaande op zijn eigen optreden is de Spanjaard natuurlijk geen verliezer, maar zo voelde hij zich na afloop wel. Sainz voelde zich onrecht aangedaan. Na de kwalificatie kwam de stoom hem nog altijd uit de oren en dat valt te begrijpen. Bij Frederic Vasseur was dat in de persconferentie voor teambazen eveneens het geval en ook dat is logisch. Zo is Ferrari twee à driemaal gestraft voor een incident waar het team niets aan kon doen: de losgekomen putdeksel. Om te beginnen leverde het een behoorlijke klap (en dus een enorme reparatieklus) op, ten tweede een flinke kostenpost en als klap op de vuurpijl dus die gridstraf. De stewards wilden de straf eigenlijk niet uitdelen, al zeiden ze op basis van de regels geen kant op te kunnen. Bovendien was niet ieder team voor een uitzondering van Ferrari. Het is pijnlijk voor Sainz, aangezien Leclerc heeft laten zien dat de Ferrari SF-23 best een aardige auto was voor het stratencircuit over The Strip. Een vraag die de komende tijd nog moet worden beantwoord, is een financiële. Want heeft Ferrari - en wellicht ook Alpine - recht op compensatie of iets meer speelruimte onder het budgetplafond? Doordat nagenoeg alles in de Formule 1 politiek is, zoals Verstappen terecht opmerkte, zal ook die vraag nog niet zo makkelijk te beantwoorden zijn...

Zo slecht als in Brazilië was het logischerwijs niet, maar ook in Las Vegas was Mercedes nog niet je van het. Lewis Hamilton sneuvelde net als Sergio Perez al in Q2, al had hij wel een hele andere verklaring dan de Mexicaan. Waar Red Bull met Perez simpelweg een fout heeft gemaakt door hem binnen te houden terwijl de baanomstandigheden verbeterden, zei Hamilton via de boordradio: "Ik kon echt niet sneller dan dit." Hij reed naar eigen zeggen met een andere afstelling dan Russell, die het derde deel van de kwalificatie wel wist te halen. De Brit kreeg tijdens de race via de boordradio nogal optimistisch van Toto Wolff te horen dat hij voor P4 aan het knokken zou zijn, al was Wolff niet alleen het putdekselmoment maar ook de tijdstraf voor Russell vergeten. Aan de meet moest Mercedes genoegen nemen met de plekken zeven en acht. Het gat met Ferrari is door de voorbije twee raceweekenden geslonken tot vier punten, al had dat zonder de gridstraf van Sainz ook andersom kunnen zijn. Het goede nieuws voor fans is wel dat er mede hierdoor nog iets op het spel staat tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi, veel geld en windtunneltijd om precies te zijn.

Na de grootschalige updates is McLaren geregeld het tweede team geweest. Lando Norris liet tijdens de mediadag weten dat McLaren minder zou zijn in Las Vegas, maar doordat hij het in de voorbije raceweekenden iedere keer heeft gezegd, werden die woorden met een korreltje zout genomen. Toch is het ditmaal uitgekomen. Zak Brown legde uit dat McLaren tekortkwam in langzame bochten en dat er niet echt is geïnvesteerd in een goed low-downforce pakket. Onder het budgetplafond moesten er immers keuzes worden gemaakt. De combinatie van lange rechte stukken en langzame bochten paste volgens de CEO niet goed bij de MCL60. Toch vertelt dat slechts een deel van het verhaal. Zo merkte Oscar Piastri terecht op dat de dubbele exit in Q1 vooral te maken had met de banden; McLaren besloot in de slotminuten geen nieuw setje softs in te zetten. In de race maakte Piastri indruk met een paar fraaie inhaalacties en was zijn race pace best goed, al was hij de pineut doordat hij na de safety car nog een pitstop moest maken. Norris was voordien al hard gecrasht, al is hij fysiek gelukkig in orde. De Brit verloor volgens Andrea Stella de achterkant door koude banden en bovenal door een hobbel op de baan. Het is jammer dat McLaren de potentie niet kon laten zien in de gokstad, al zou Abu Dhabi weer iets beter bij de brigade uit Woking moeten passen.

