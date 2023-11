Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Brazilië

Winnaars:

Nummer zeventien van het seizoen en nummer 52 uit zijn Formule 1-carrière. Het zijn bijzondere cijfers voor Max Verstappen. Met de zeventiende seizoenszege heeft hij zijn eigen record nog maar iets scherper gezet en dus ook Alberto Ascari procentueel achter zich gelaten. De 52ste uit zijn carrière brengt hem definitief voorbij Alain Prost en dus alleen op P4 van de eeuwige ranglijst, al lonkt de derde stek van Sebastian Vettel ook al. In Brazilië heeft Red Bull vooral laten zien te hebben geleerd van 2022. Toen klopte de balans in het sprintweekend niet, waarover Verstappen afgelopen donderdag zei: "Ik denk dat we wel enkele ideeën hebben voor dit jaar." Het heeft ertoe geleid dat de enige training volledig is gebruikt voor long runs, oftewel de balans voor de races, zonder ook maar een kwalificatiesimulatie te doen. Tel daarbij op dat de starts net als in Austin en Mexico-Stad erg goed zijn geweest en er was geen vuiltje aan de lucht voor de wereldkampioen. Het lijkt inmiddels vanzelfsprekend en gewoon, al laten de cijfers zien dat fans (niet qua spanning, wel qua pure dominantie) een bijzonder jaar aanschouwen.

In de schaduw van Verstappen heeft ook Sergio Perez een solide raceweekend afgewerkt, precies wat hij na de alles-of-niets-actie in Mexico nodig had. Toch heeft hij het af moeten leggen tegen Fernando Alonso en dus mag de ervaren kracht absoluut als grootste smaakmaker van afgelopen zondag worden genoteerd. De Spanjaard heeft zijn ervaring en geslepenheid op sublieme wijze gebruikt, eerst door ronde na ronde Perez achter zich te houden. Alonso gebruikte de elektrische systemen van zijn krachtbron zeer slim om een goede exit bij bocht 12 te hebben en dus om op start-finish stand te houden. Het deed een heel beetje denken aan Verstappen-Raikkonen in Barcelona 2016. Alonso reed eveneens andere lijnen. Zo nam hij steevast een wijdere lijn door Junção om een betere exit te hebben voor de belangrijke run heuvelop. Toen Perez hem toch eenmaal te grazen had, dacht Alonso dat zijn podiumkansen verkeken waren. Op het moment dat Verstappen het tegen hem zei in de cooldown room, reageerde de ervaren Alonso lachend: "Me too!" Door een foutje van Perez kon Alonso echter terugslaan en de podiumplek pakken die hem zeer toekomt. Het is ook meteen een welkome opsteker voor Aston Martin, dat door flexi-wings en de doorontwikkeling lastige weken heeft gehad, maar met een derde en vijfde plek Brazilië toch zeer tevreden kan verlaten.

Voor de resterende plek bij de winnaars zijn er eigenlijk te veel gegadigden. Zo reed Pierre Gasly een prima inhaalrace van P15 naar P7 in de Alpine en is er natuurlijk geen ontkomen aan Lando Norris. De jonge Brit had eigenlijk de snelheid om twee poles in één weekend te pakken - ware het niet dat Q3 op vrijdag een gek verloop kende - en maximaliseerde daarna feilloos met tweemaal een tweede plek. Het onderstreept nogmaals de progressie van McLaren en de kunde van Norris. Toch verdient Yuki Tsunoda ditmaal een plekje in de schijnwerpers. De Japanner heeft zich naar eigen zeggen opgesloten na het raceweekend in Mexico, door zijn domme aanvaring met Oscar Piastri en het contrast met Daniel Ricciardo. In Brazilië heeft hij zich keurig hersteld. Met name de sprintdag bleek erg goed met een zesde plek in de shootout en ook P6 in de sprintrace, waarmee hij zelfs een Ferrari en een Mercedes wist te verschalken. Zondag toonde hij zijn ruwe kant toch weer en leek hij punten te vergooien door met een wieltje naast de baan te komen, maar hij knokte zich terug en scoorde met een negende plek andermaal. Het heeft de Japanner vijf WK-punten in één weekend opgeleverd, waarmee AlphaTauri verder afstand neemt van Alfa Romeo en zelfs Williams tot op zeven punten is genaderd. Het zegt ook meteen veel over de (goede) doorontwikkeling van het Red Bull-zusterteam uit Faenza.

Verliezers:

Over de voornaamste verliezer hoeft niet te worden nagedacht. Een jaar na winst in Sao Paulo was het kommer en kwel bij Mercedes. Vorig jaar had Red Bull de zaakjes met het sprintformat niet voor elkaar en profiteerde het merk met de ster, ditmaal is Mercedes juist kopje onder gegaan. "We zijn duidelijk geen sprintkampioenen", zei Toto Wolff met gevoel voor understatement. In Austin volgde er immers een diskwalificatie, ditmaal is de plank met de balans volledig misgeslagen. Beide Mercedes-coureurs misten grip aan de achterkant, waardoor ze enorm gleden en binnen mum van tijd door de banden heen waren. Het heeft zeer povere races ingeleid, waarna Lewis Hamilton zei gelukkig nog maar even met de W14 door te moeten. Wolff was nog vele malen harder: "Hier zijn geen excuses voor. Er bestaan geen woorden voor. Ik kan alleen maar medelijden met onze coureurs hebben, dat ze vandaag in zo'n vreselijk ding hebben moeten rijden." Het betekent ook dat er voor Mercedes een zeer ongewoon scenario dreigt: een heel seizoen zonder overwinning. Maar ook daar was Wolff stellig over: "Deze auto verdient ook helemaal geen overwinning!" Brazilië is in ieder geval een off-weekend geweest, juist op een baan waar het team kans dacht te maken. Het is natuurlijk ook andermaal het bewijs dat de parc fermé-regels in een sprintweekend zeer verraderlijk zijn voor alle formaties.

Juist door het hondsberoerde weekend van Mercedes had Ferrari een slag kunnen slaan bij de constructeurs. Met de zesde plek van Carlos Sainz is dat echter maar mondjesmaat gelukt. Het team maakte zaterdag duidelijk alles op de hoofdrace te zetten, door onder meer een nieuw setje softs te bewaren voor de start. Gek was dat niet. Zo stond Charles Leclerc als tweede op de startopstelling en is P2 aan de binnenkant helemaal niet zo'n verkeerde plek op het circuit van Interlagos. Leclerc zou de start echter helemaal niet meemaken en is dus ook een verliezer van de zondag. De Monegask verloor de hydraulica en daarmee de stuurbekrachtiging, waarna de motor een andere mening had en zorgde voor twee blokkerende achterwielen. Einde oefening dus. Leclerc zei na afloop dat het niet zozeer een hydraulisch probleem an sich was, waarna teambaas Frederic Vasseur verduidelijkte dat het probleem in de elektronica zat. Hoe dan ook: het ziet er voor een coureur altijd erg lullig uit om tijdens de opwarmronde al te crashen en heeft voor Ferrari een potentieel goede dag ten opzichte van Mercedes in de kiem gesmoord.

Een dag met veel chaos en uitvallers is ook een dag voor achterhoedeklanten om eens puntjes mee te graaien. Haas is er een gegadigde voor, maar zal met weinig plezier terugkijken op het voorbije raceweekend. Wat betreft de zondag ging het natuurlijk al grotendeels mis bij de start. Kevin Magnussen was na het moment met Alexander Albon al klaar, waarbij Nico Hülkenberg er niets aan kon doen en simpelweg in de sandwich is beland. Toch gaat het verhaal van Haas veel verder dan dit ene moment. Zo is het team in Austin met een compleet vernieuwd concept voor de dag gekomen, vooral met het oog op 2024. De brigade van Guenther Steiner volgt nu de richting van Red Bull, maar daarmee zijn de problemen niet verholpen. Zo was de race pace in Brazilië bij vlagen abominabel. In de sprint koos het team als enige voor mediums, wellicht ook uit voorzorg door de bandenproblemen, maar die keuze werkte niet. In plaats van aanvallen in de slotfase zat er niet meer in dan P16 en P18. Het lek is met andere woorden nog lang niet boven. Punten scoren is al sinds Singapore niet meer gelukt en dus zoekt Haas nu maar haar heil in een 'rights of review'-procedure om de uitslag van Austin nog eens te herzien...

