Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Amerika

Winnaars:

Het Formule 1-team van Red Bull Racing en Max Verstappen hadden zondag in Austin maar één doel voor ogen: de wedstrijd winnen en daarmee de constructeurstitel binnenhalen om de overleden Dietrich Mateschitz te eren. Het verdriet was zaterdag te zien nadat bekend werd dat de Red Bull-oprichter op 78-jarige leeftijd het leven heeft gelaten. De renstal zou er alles aan doen om er een perfect weekend van te maken. Dat is wat Max Verstappen na afloop van de kwalificatie ook liet optekenen: "We gaan zondag proberen Dietrich trots te maken!" En dat is precies wat Red Bull deed. Meteen na de start nam de Nederlander de leiding over van polesitter Carlos Sainz. De tweevoudig kampioen had de touwtjes stevig in handen en controleerde het tempo. De eerste safety car ontnam hem de opgebouwde voorsprong, maar na beide herstarts ontstond er meteen weer een klein gaatje.

Red Bull kent dit jaar weinig pech in de pitlane, maar in Austin was het raak. Een weigerende wheelgun zorgde voor flinke vertraging bij Verstappens laatste bandenwissel. De Nederlander uitte direct op een sarcastische manier zijn onvrede: "Beautiful", riep hij over de boordradio richting de pitmuur. Engineer Gianpiero Lambiase sommeerde Verstappen kalm te blijven. Het klonk als de 'oude' Verstappen. Kort na het voorval herpakte de regerend wereldkampioen zich en had hij Charles Leclerc al snel in beeld. De Monegask bood weerstand, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Nederlander. Wat volgde was eigenlijk de bevestiging dat Verstappen gegroeid is als coureur. De 25-jarige rijder sprong voorzichtig om met zijn verse mediums, maar reed toch met een moordend tempo richting raceleider Lewis Hamilton. Die had weinig in te brengen, want met diep inremmen ging Verstappen langszij. Hij rekte het gat op naar vijf tellen en tekende in Amerika voor zijn dertiende zege van het 2022-seizoen. Hiermee evenaart hij het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Het belangrijkste was echter het veiligstellen van de constructeurstitel. Het verdrietige weekend kende een perfect einde.

De tweede winnaar van het weekend is Sebastian Vettel. De Aston Martin-coureur finishte in Austin voor de derde keer op rij in de punten en deed dat op magistrale wijze. Het gevecht met Haas-rijder Kevin Magnussen was een pareltje. Het tweetal streed tot aan de streep met elkaar. "Ik wist dat het gevecht met Kevin lastig zou worden." Met gebalde vuist kwam Vettel over de finish om zijn achtste positie te vieren. Na de race werd hij beloond met P7, dit vanwege een forse tijdstraf voor Fernando Alonso. In eerste instantie was Vettel op weg naar de zesde plek, maar een trage bandenwissel wierp hem buiten de top-tien. De viervoudig wereldkampioen liet het er niet bij zitten en knokte zich naar voren. Hij kwam zelfs even aan de leiding te liggen. In totaal heeft Vettel in zijn F1-loopbaan al 3.500 ronden aan de leiding gelegen. De man uit Heppenheim maakte de zondag voor Aston Martin meer dan goed nadat Lance Stroll de AMR22 afschreef, waarover later meer.

Het derde plekje bij de winnaars is gereserveerd voor Kevin Magnussen. Ze zeggen dat Sergio Perez een bandenfluisteraar is, maar dat de Deen er ook wat van kan bleek in Amerika. De Haas-coureur reed maar liefst 38 ronden op de mediums, terwijl de langste stint op harde band even lang was. Hij liet een eenstopper werken en maakte een einde aan de puntendroogte van Haas. Al zeven Grands Prix op rij scoorde de Amerikaanse formatie niets. Uiteindelijk verliet Magnussen met de achtste plek, en dus vier punten, het Circuit of The Americas nadat hij als dertiende aan de race begon. Na afloop liet de Deen weten superblij te zijn en dat het team de punten echt nodig had. Ook ging er een compliment naar Vettel: "Dat was een sterk staaltje racen! Dan realiseer je je waarom hij vier keer kampioen is geworden." Het verliezen van een plekje maakte Magnussen pissig, maar tegelijkertijd was hij onder de indruk. De vier gescoorde punten van K-Mag betekenen een mooi einde van een weekend waarin bekend werd dat Haas met MoneyGram een nieuwe titelsponsor heeft.

Video: Een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Amerika

Verliezers:

We trappen af met de grootste verliezer in Austin: de wedstrijdleiding. Al het hele F1-seizoen is die inconsistent in het uitdelen van straffen. Diverse coureurs hebben al laten weten niet blij te zijn met de huidige werkwijze. Naar aanleiding van de gebeurtenissen op Suzuka werd besloten dat Niels Wittich 2022 als racedirecteur afmaakt en er niet meer gerouleerd wordt. De inconsistentie ging in Amerika echter vrolijk door. George Russell kegelde Carlos Sainz uit de wedstrijd en ontving vijf tellen straf. De Brit reed vervolgens door met een gehavende voorvleugel, maar kreeg geen waarschuwing. Ditzelfde gold voor Sergio Perez die zijn vleugel door een touché met Valtteri Bottas beschadigde. Ook de Red Bull-coureur mocht doorrijden, net als Fernando Alonso die door zijn crash met Lance Stroll een spiegel verloor. Het strookt niet met eerdere beslissingen. In Canada, Hongarije én Singapore kreeg Kevin Magnussen waarschuwingen voor een loshangende endplate, waarna een noodgedwongen bezoek aan de pitlane volgde.

Met dat in het achterhoofd diende Haas na de race protest in tegen Red Bull en Alpine vanwege technische overtredingen. De Amerikaanse formatie vond het oneerlijk dat beide heren geen meatball-vlag kregen en er ongestraft mee zouden wegkomen. De wedstrijdleiding gaf Alonso vervolgens een forse tijdstraf van 30 seconden. Dat wierp de Spanjaard buiten de top-tien en moest hij zijn zuurverdiende punten weer inleveren. Alpine diende op zijn beurt protest in tegen de beslissing, dit omdat de FIA deze kwestie nooit in behandeling had mogen nemen, omdat Haas te laat zou zijn geweest met het indienen van het protest. Kortom: het is weer feest bij de FIA. De inconsistentie zorgt voor onduidelijkheid en scheve gezichten. Het wordt tijd dat de FIA duidelijkheid verschaft. Voor zichzelf, maar met name voor teams, coureurs en de fans. Het is een onderwerp dat al te lang wordt besproken. Wat dat betreft zijn we geen steek verder ten opzichte van vorig jaar.

George Russell is de tweede verliezer van de Amerikaanse Grand Prix. Op een nogal knullige manier kleunde de Brit in de zijkant van de Ferrari van Carlos Sainz, die op zijn beurt met een waterlek uitviel en geen kans kreeg zijn pole-position te verzilveren. Het is niet de eerste keer dat de Mercedes-coureur 'domme' fouten maakt. Meteen na het incident legde Russell de schuld bij de Spanjaard, wat de schrijver van dienst deed terugdenken aan de Grand Prix van Frankrijk. Hoewel het incident aldaar met Sergio Perez niet helemaal vergelijkbaar was, legde Russell ook daar meteen de schuld bij de ander. Het siert hem dat hij na afloop de hand in eigen boezem stak en zijn excuses aan Sainz aanbood. Meer had hij ook niet kunnen doen. Sainz was in gevecht met Verstappen en heeft het volste recht om terug te snijden. Russell verremde zich lichtjes in de eerste bocht en onderstuurde tegen Sainz aan. Het was natuurlijk geen bewuste actie. Russell is dan ook geen verliezer vanwege de botsing, maar meer vanwege zijn houding. Wat dat betreft heeft Russell nog een hoop te leren.

De laatste verliezer is Lance Stroll en eigenlijk behoeft dat geen uitleg. De Canadees werkte tot aan de herstart na de eerste safety car best een prima weekend af, maar zo nu en dan ontstaat er kortsluiting in het hoofd van de Aston Martin-coureur. Fernando Alonso deed een poging om middels een slipstream Stroll in te halen. Die stuurde op zijn beurt iets naar links en raakte Alonso, hierdoor werd de Spanjaard gelanceerd en vloog hij richting de hekken. Wonder boven wonder raakte de Alpine-coureur alleen de vangrail, terwijl Stroll rechtsaf snoeihard tegen de baanafzetting knalde en daarmee zijn auto afschreef. Beide heren bleven gelukkig ongedeerd, maar hoe haal je het in je hoofd om op die snelheid zo te verdedigen? Het is levensgevaarlijk. Juist op zo'n moment is het zaak je verlies te nemen. Sluit achter Alonso aan, probeer er dicht op te blijven en waag een aanval om de positie terug te winnen. Hoewel Alonso normaal gesproken los zou gaan op de boordradio, bleef hij nu rustig en deed het later af als race-incident. Dit laatste natuurlijk om zijn toekomstig teamgenoot niet nu al af te vallen...

Video: Stroll lanceert Alonso en schrijft zelf eigen F1-auto af in Austin