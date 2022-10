Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Singapore

Winnaars:

De Grand Prix van Singapore kende slechts één verdiende winnaar: Sergio Perez. Natuurlijk moest de Mexicaan na afloop nog even op het matje komen en deden de stewards er weer veel te lang over - ook niet voor het eerst - maar alleen Perez maakte zondag aanspraak op winst. Hij reed snaarstrak, weerstond alle druk van Leclerc en liet in de slotfase zien overschot te hebben. Het is knap, zeker als je bedenkt dat hij in Spa liet weten zich steeds minder comfortabel in de RB18 te voelen. Perez heeft baat bij een auto die in balans is met een stabiele achterkant en dat is steeds minder het geval. Des te knapper is het dat hij opstaat. Perez is een straatvechter in de goede zin van het woord: vaak sterk in Baku, gewonnen in Monaco en nu Singapore. Net als in Baku vorig jaar heeft hij precies gedaan wat Helmut Marko graag van hem ziet: paraat zijn en punten bij de concurrentie weghalen als Verstappen eens niet vooraan te vinden is. In Singapore heeft Perez eigenlijk nog wel iets meer dan dat gedaan door een zeer fraaie en zeer prestigieuze zege binnen te halen.

Met de plekken vier en vijf valt McLaren de tweede grote winnaar van het voorbije raceweekend te noemen. Het sneeuwt enigszins onder, afgelopen weekend zeker door alle gesteggel over het budgetplafond, maar het gevecht tussen McLaren en Alpine is er dit jaar weer één op het scherp van de snede. Beide teams proberen onder het budgetplafond tot het uiterste te gaan voor P4. Alpine had afgelopen weekend een nieuwe vloer mee en McLaren een groot pakket aan upgrades. Dat het zo wonderwel zou eindigen, had Andreas Seidl echter niet kunnen vermoeden. Met beide coureurs had McLaren geluk. Doordat de overstap naar slicks nog niet was gemaakt, kwam de safety car als geroepen. Het heeft Lando Norris en Daniel Ricciardo de stekken vier en vijf opgeleverd aan de meet en, nog belangrijk, McLaren voorlopig de vierde plek bij de constructeurs. Ricciardo erkende na afloop overigens ruiterlijk dat hij vrouwe Fortuna ditmaal aan zijn zijde had, maar voegde volkomen terecht toe: "Dit jaar heeft ook al heel veel tegen gezeten, dus het mag ook wel een keer..."

Het laatste stekje bij de winnaars is gereserveerd voor een team dat dit jaar veel vaker aan de andere kant van deze rubriek heeft gestaan: Aston Martin. De formatie van Lawrence Stroll heeft ambitieuze plannen en geld genoeg, maar ook in 2022 komt er nog maar bitter weinig van alle ambities terecht. Singapore is echter een positieve uitschieter, niet in de laatste plaats doordat zijn zoon verrassend sterk naar P6 reed. Lance Stroll wordt samen met Latifi vaak als eerste aangewezen om in listige omstandigheden voor een code rood te zorgen, maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat Stroll in chaotische races best aardig voor de dag kan komen. Denk maar eens terug aan dat podium in Baku en nu P6 in Singapore. Natuurlijk zijn er grote namen achter hem beland, maar je moet er wel zijn. Sebastian Vettel maakte het feest als achtste compleet en tekende zo voor een sporadische dubbele puntenfinish van Aston Martin. De Duitser neemt daarmee overigens ook in stijl afscheid van de baan waarop zoveel mooie dingen heeft laten zien: het Marina Bay Street Circuit.

Verliezers:

Aan de andere kant van de rubriek kan Mercedes niet ontbreken. Het team begon gedurende het weekend steeds meer te geloven in een stunt, maar staat uiteindelijk met twee schamele punten. Vooral de Britse pers dacht zaterdag hardop aan de eerste overwinning van 2022, maar een etmaal later zijn Lewis Hamilton en George Russell allebei ten onder gegaan. Eerstgenoemde maakte twee fouten en kwam vooral bij de eerste goed weg. Die impact was immers behoorlijk stevig doordat hij veel te enthousiast was. Russell ging op zijn beurt vroeg naar slicks. Vanuit verloren positie is zo'n gok best te begrijpen, al was dit - ook afgaande op de informatie van Pirelli - wel erg vroeg. Te vroeg dus. Bovendien is het opvallend dat Mercedes op dat moment niet voor de zachtste compound koos. Russell had op softs makkelijker temperatuur in zijn banden gekregen en stond dan wellicht niet zo lang te malen. De jonge Brit gaat zelf echter ook niet helemaal vrijuit. Zo was zijn actie ten opzichte van Mick Schumacher nogal merkwaardig en had er best een straf of in ieder geval een onderzoek naar mogen volgen. Maar goed, ook zonder die consequenties is de Grand Prix van Singapore een raceweekend geworden om snel te vergeten voor Mercedes.

De overwinning van Perez daargelaten, is het ook voor Red Bull Racing en Max Verstappen een weekend om te vergeten. Exact deze woorden gebruikte Verstappen zelf namelijk om het weekend samen te vatten. "Na dat moment van zaterdag kon je eigenlijk al geen wonderen meer verwachten", duidt hij op een zeldzame fout van het team in de kwalificatie. Normaal blinkt Red Bull uit in de uitvoering, het is zelfs een doorslaggevende factor in de titelstrijd met Ferrari gebleken. Maar in Singapore gingen er twee dingen mis in Q3: allereerst geen brandstof voor zes ronden en bovenal niet anticiperen tijdens de sessie. Het bracht Verstappen naar eigen zeggen in het gedrang, hetgeen zondag erger werd door anti-stall en dus een mislukte start. Verstappen knokte zich terug, maar vergaloppeerde zich vervolgens achter de rug van Norris. Met de kennis van nu had hij beter kunnen wachten op DRS. Het had hem een betere of ogenschijnlijk makkelijkere kans opgeleverd. Maar Verstappen besloot er meteen voor te gaan en kon na een extra stop opnieuw beginnen in de slotfase. Een nieuwe inhaalrace bracht P7 en een kans op de titel in Japan, al had het scenario voor Suzuka veel makkelijker kunnen zijn zonder tegenslag in Singapore. Nu moet Verstappen winnen en de snelste ronde klokken om van niemand afhankelijk te zijn, op papier nog best een uitdaging.

De laatste verliezer van afgelopen weekend laat zich natuurlijk ook al raden. Waar McLaren een slag heeft geslagen, zijn de druiven zuur bij Alpine. Het team dacht na Zandvoort een aardige buffer te hebben, maar die marge is na twee opeenvolgende nulscores compleet weg. Sterker nog: als de Franse formatie nu naar de constructeursstand kijkt, vindt het zichzelf terug op de gehekelde vijfde plek. Het gat naar McLaren is slechts vier punten, maar juist doordat het gevecht zo intens is, komen twee opeenvolgende nulscores hard aan. Meteen na de vlag landde het Alpine-persbericht al op de digitale deurmat en dat zegt eigenlijk alles over het voorbije weekend. Twee motorische problemen maakten dat beide coureurs vroegtijdig klaar waren en de pers eerder dan gepland te woord konden staan. "Ik ben dit jaar zeker vijftig WK-punten kwijtgeraakt door technische problemen", liet Fernando Alonso optekenen. Die malheur doet Alpine niet alleen pijn bij de constructeurs, maar verbloemt ook dat Alonso ondanks zijn leeftijd nog op extreem hoog niveau presteert. Geluk bij een ongeluk is dat hij en Alpine niet lang hoeven wachten op een kans om zich te revancheren...

F1-update: Verstappen wil GP Singapore snel vergeten, Perez houdt zege na tijdstraf