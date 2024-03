Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië

Winnaars:

Naast de baan mag er van alles spelen, op het asfalt stond er voor het tweede weekeinde op rij geen maat op Max Verstappen en Red Bull Racing. De veelbesproken Helmut Marko liet in Bahrein aan deze site weten: "Als we op een compleet ander circuit zoals Jeddah ook domineren, dan kunnen we optimistisch naar de toekomst kijken." Dat laatste lijkt een enorm understatement, al grapte Marko deze zaterdag: "Nou ja, we hebben de eerste niet-Red Bull ditmaal slechts op negentien seconden gezet!" In de praktijk is het weer een dominante vertoning geweest, waarbij misschien nog het meest opviel dat Verstappen ook in de kwalificatie marge had op de concurrentie. De set-up verandering van vrijdag naar zaterdag hebben hem naar eigen zeggen comfortabeler gemaakt in de auto en precies dat vertrouwen heb je nodig in de vele snelle bochten van Jeddah. Teamgenoot Sergio Pérez wist het feestje andermaal compleet te maken en zat er ditmaal - misschien niet zo verrassend op een stratencircuit - dichter op dan in Bahrein. Onderaan de streep heeft de Grand Prix van Saudi-Arabië twee dingen bevestigd: de RB20 werkt met het vernieuwde concept op uiteenlopende lay-outs en Red Bull Racing hoeft zich wat betreft de actie op de baan in ieder geval geen zorgen te maken.

De twee winnaar van dit weekeinde moet natuurlijk naar de naam Oliver Bearman luisteren. De jonge Brit mocht als eerste coureur sinds Arturo Merzario in 1972 debuteren voor de Scuderia en was bovendien de jongste Ferrari-debutant aller tijden. Nog belangrijker is dat hij zonder noemenswaardige voorbereiding moest instappen. Donderdagavond wist hij van niets en zelfs vrijdagochtend was het idee nog: "Ik ga me voorbereiden op de Formule 2-sprintrace." De dag zou compleet anders verlopen, waarbij Bearman de best mogelijke reclame voor zichzelf heeft gemaakt. In de kwalificatie kwam hij slechts 0.036 seconde tekort om Lewis Hamilton er in Q2 al uit te wippen en zaterdag reed hij zeer volwassen naar P7, ditmaal nog voor Lando Norris en Hamilton. Het verdient lof. Bearman grapte na afloop dat hij de race nog wel terug moet kijken, aangezien het de eerste F1-race in lange tijd is die hij niet op televisie heeft gekeken. Er valt allereerst over te zeggen dat Bearman qua spektakel een goede heeft uitgekozen om te missen en ten tweede dat hij er in de toekomst nog wel meer zal missen als tv-kijker. 'Ollie' heeft zijn visitekaartje immers afgegeven. Als hij in de Formule 2 op dezelfde voet doorgaat, dan kan hij wel eens een serieuze klant worden voor een zitje in 2025, bijvoorbeeld bij het team van Haas.

Met Haas en meer specifiek Nico Hülkenberg zijn we ook meteen bij de derde winnaar van dit weekend aanbeland. Teamgenoot Kevin Magnussen maakte er een potje van, al speelde hij het teamspel wel vakkundig. "Maar ik had dat niet eens door", reageerde Hülkenberg met een lach. "Ik hoorde alleen maar dat het gat naar achteren groter werd en dacht dat het kwam doordat ik zelf zo hard aan het rijden was!" Het grotere plaatje is dat Haas een schaars punt heeft gepakt. Dit jaar is er een aardige kloof tussen de eerste vijf teams en de laatste vijf teams te zien, waardoor punten scoren geen sinecure is. Door het wegvallen van Lance Stroll deed de kans zich ineens voor en die heeft Haas met beide handen aangegrepen. Het onderstreept dat de race pace dit jaar een stuk beter is dan vorig jaar, al moet opgemerkt dat de bandenslijtage in Jeddah niet zo'n grote rol speelt. Desondanks is het een opsteker voor nieuwbakken teambaas Ayao Komatsu en zijn mannen, des te meer omdat punten dit jaar voor alle middenmoters en achterhoedeklanten niet voor het oprapen liggen.

Oliver Bearman, Ferrari met zijn vader Foto door: Ferrari

Verliezers:

Waar Red Bull Racing de lakens weer heeft uitgedeeld en Ferrari ondanks enkele problemen met het op temperatuur krijgen van de banden nog wel kon leven met de uitslag, waren de Mercedes-coureurs minder tevreden. Die mannen hebben in het voorbije weekend weer enigszins over het stuiteren gesproken, hetgeen nu geen porpoising is, maar eerder een gebruikelijk effect van de grondeffectauto's en een hele lage rijhoogte. George Russell liet na de race weten dat de concurrenten niet zozeer sneller zijn geworden, maar dat Mercedes langzamer is geworden. In absolute zin klopt dit niet, aangezien de rondetijden dit jaar sneller zijn dan vorig jaar, al gaat het Russell om de relatieve verhoudingen. Het team erkende na de race dat het vooral tekortschoot in snelle bochten en daar heeft het circuit in Jeddah er nogal veel van. Er is werk aan de winkel, ook omdat de huidige lay-out in Melbourne en Suzuka ook veel snelle bochten kennen. Mercedes kan in die raceweekenden wel een opsteker gebruiken, aangezien het door de koelingsproblemen in Bahrein en de andere ongemakken in het voorbije weekend nog niet je van het is.

De tweede verliezer van het weekend moet Lance Stroll zijn. Op donderdag kwam Aston Martin met beide auto's goed voor de dag, maar dat was met agressievere motorstanden dan de rest om titelsponsor Aramco in Saudi-Arabië positieve headlines te geven. Zaterdag scoorde Stroll ook headlines, maar niet op de gewenste manier. Waar Fernando Alonso zijn ervaring in Jeddah tijdens de kwalificatie (met die slipstream) weer eens heeft getoond, bewees Stroll het team van zijn vader geen goede dienst. Tijdens de eerste vrije training toucheerde hij de binnenkant van de muur al eens, maar toen hield de ophanging nog net stand en kwam hij ermee weg. Twee dagen later was het tijdens de race echter wel bingo. Stroll maakte opnieuw een inschattingsfoutje, raakte de muur aan de binnenkant en was zodoende al bijzonder vroeg klaar. Een stevige impact volgde, al was de race-engineer nog tamelijk positief door te vragen: "Kun je de auto misschien nog terug naar de pits brengen?" Dat laatste was natuurlijk onmogelijk, waardoor de crash niet alleen een puntenfinish heeft gekost, maar ook een ongewenste kostenpost is onder het budgetplafond.

Voor het laatste stekje bij de verliezers zijn er met Kevin Magnussen en Daniel Ricciardo twee gegadigden. De Deen heeft er qua straffen een puinhoop van gemaakt en kon na afloop ook niets anders dan de hand in eigen boezem steken, al vervulde hij wel een belangrijke rol in het teamspel. Voor Ricciardo is het in Jeddah een kleurloos weekend geworden. De Australiër kwam vrijdag al een halve seconde tekort op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en de race zou niet veel beter verlopen. Natuurlijk komt RB als collectief tekort en niet meteen in aanmerking voor punten, maar dit weekend heeft Ricciardo ook gewoon zijn meerdere moeten erkennen in Tsunoda. Dit is het tegenovergestelde van wat 'the Honey Badger' nodig heeft. Als hij nog weer in aanmerkelijk wil komen voor een zitje bij de hoofdmacht, dan moet hij Tsunoda immers structureel de baas zijn.

Video: De Grand Prix van Saudi-Arabië geanalyseerd in de F1-update