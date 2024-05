Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Monaco

Winnaars:

Hij geloofde niet in 'de vloek van Monaco', maar een erg gelukkig huwelijk met zijn thuisrace was het tot 2024 ook niet. Dit jaar heeft Charles Leclerc echter één van zijn dromen verwezenlijkt en dat op een geweldige manier. De Ferrari-coureur domineerde het Monaco-weekend van start tot finish en staat voor altijd als winnaar van de meest prestigieuze Grand Prix in de boeken. Achter de coulissen was het trouwens nog wel iets spannender dan dat het voor de buitenwereld leek. Zo erkende Leclerc dat hij zaterdagavond nerveus was en toen maar zijn favoriete pizza heeft besteld. Leclerc bleek met de keuze voor een simpele Margherita niet meteen de allergrootste fijnproever te zijn, al hielp het naar eigen zeggen wel. Een dag eerder had Ferrari zijn motor voorafgaand aan de cruciale kwalificatie nog vervangen, hetgeen in eerste instantie ook onder de pet was gehouden. Aan het eindresultaat heeft het allemaal niets afgedaan. Bij het uitrijden van de tunnel had Leclerc naar eigen zeggen al tranen in de ogen, waarna het feest kon losbarsten. Een duik in de haven en een mooi feest bij Jimmy's zijn absoluut het verdiende loon voor hem. Wat er ook nog gebeurt, Leclerc heeft Monaco voor eens en voor altijd op zak.

De Monegask kreeg op het podium gezelschap van Oscar Piastri en Carlos Sainz. Het onderstreept twee dingen. Ten eerste toont het aan dat Ferrari en McLaren inmiddels op zeer verschillende omlopen een aardig woordje mee kunnen spreken. Dat Ferrari goed zou zijn over de hobbels en over de kerbstones was al wel bekend, maar bij McLaren leefden er beduidend meer vraagtekens. Zo zijn langzame bochten steevast het zwakke punt van die auto genoemd, maar ging het in Monaco meer dan prima. Het onderstreept dat het veld op uiteenlopende circuits in elkaar schuift. Ten tweede verdient ook Piastri als individu lof. De jonge Australiër moet opboksen tegen de zeer hoog aangeschreven Lando Norris en is natuurlijk nog niet zo constant als de Brit, maar meer dan eens laat hij zijn eigen klasse zien. Het gebeurt bovendien op uitdagende circuits. Zo reed hij bij zijn eerste bezoekje aan Suzuka meteen naar het podium en heeft hij dit hele weekend indruk gemaakt in Monaco. In races waarin de bandenslijtage een enorme rol speelt, moet hij het nog afleggen, maar de klasse van Piastri is onmiskenbaar. Het maakt dat McLaren naast een goede auto ook over een uitstekende line-up beschikt.

Voor het laatste stekje bij de winnaars komen zowel Alexander Albon als Yuki Tsunoda in aanmerking. Zo heeft Albon Williams de eerste punten van het jaar geschonken met P9. Dat het in Monaco gebeurt, is opvallend omdat Williams het in de voorbije jaren vooral van de superieure topsnelheid moest hebben. Punten op het krappe stratencircuit zijn noemenswaardig, al gaat de voorkeur ditmaal uit naar Tsunoda. De Japanner had andermaal Daniel Ricciardo in zijn broekzak en is het symbool van de opmars die het RB-team doormaakt. Lance Stroll heeft zelfs laten weten dat de scheiding tussen de eerste vijf teams en alles daarachter nu om zeep is, aangezien RB stappen zet. Alhoewel Monaco niet de beste plek is voor deze overkoepelende conclusies, benadrukt het wel dat Tsunoda dit jaar op een hoog niveau presteert. Het tweede Red Bull-zitje lijkt ook voor volgend jaar naar Sergio Pérez te gaan, maar die keuze roept wel de vraag op wat Tsunoda bij het zusterteam nog meer kan doen dan dit om zich in de kijker te rijden...

Racewinnaar Charles Leclerc, Ferrari Foto door: Ferrari

Verliezers

Max Verstappen noemde het Monaco-weekend donderdag 'de eerste, echte test' voor Red Bull Racing op dit type circuit. Afgelopen winter is er hard gewerkt om de auto beter te maken over hobbels, kerbs en in langzame bochten. Enkele dagen later luidde zijn conclusie in het vierkantje dat Red Bull 'de problemen duidelijk nog niet begrijpt'. De kwalificatie is doorslaggevend in het prinsdom en juist daarin voelde de RB20 als een kart aan en kreeg Verstappen de indruk dat hij geen ophanging had. Hij moest in de race tachtisch wel 'iets' proberen, doordat inhalen andermaal onmogelijk is gebleken met het veel te grote en veel te zware F1-materiaal van tegenwoordig. De start op hard viel echter meteen in het water door de rode vlag, waarna de race in Monaco een optocht werd. Die optocht moest Pérez aan zich voorbij laten gaan. Aan de crash van zondag kon de Mexicaan weinig doen, maar ook voor hem ging het natuurlijk mis op zaterdag. Hij moet oppassen dat er niet zoals vorig jaar een zeer beroerde kwalificatiereeks volgt, al zei het weekend van Pérez volgens Verstappen meer over Red Bull dan over de Mexicaan. Als Monaco volgens Verstappen één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat er sinds Singapore nog maar weinig progressie op stratencircuits is geboekt en dat er dus nog altijd werk aan de winkel is.

Waar Pérez niet veel aan de crash kon doen, waren de ogen niet voor het eerst op Kevin Magnussen gericht. De stewards deden het af als een race-incident tijdens de eerste ronde, al kun je op die plek eigenlijk niet zitten of in ieder geval niet blijven zitten in de run naar het casino. Dat er niet eens nader onderzoek naar het moment is gedaan, impliceert ook weer dat stewards een stuk milder worden als een coureur in de buurt van een schorsing komt. Desondanks is Haas niet meteen blij met alle verrichtingen van Magnussen. Zo zei de Deen in Miami dat hij de acties ten opzichte van Lewis Hamilton wel moest doen om teammaat Nico Hülkenberg te beschermen, maar het team laat doorschemeren dat zoiets nooit aan hem is gevraagd. Ook toen hij in Monaco liet noteren dat ze 'samen' een kwalificatierondje moesten afbreken, impliceerde Haas dat K-Mag dat vooral op eigen houtje had gedaan. Het maakt dat Magnussen niet alleen met de strafpunten zit, maar ook dat er intern nog wel wat plooien glad te strijken zijn.

Dat laatste is een understatement van jewelste bij Alpine. Het is al langer bekend dat Pierre Gasly en Esteban Ocon niet de beste vrienden zijn en dat zal er na de Grand Prix van Monaco niet beter op zijn geworden. De man met startnummer 31 verklaarde dat hij wel 'iets' moest proberen, maar om dat in Portier en bij zijn eigen teamgenoot te doen, was allesbehalve snugger. Ocon werd er zelf het grootste slachtoffer van met vloerschade en mag in Montreal ook nog eens achteruit op de grid. Belangrijker is nog wat de gevolgen voor de toekomst zijn. Zo borrelt het al langer en is het veelzeggend dat Bruno Famin na het incident hard uithaalde. De teambaas noemde het 'exact wat we niet willen zien' en sloot niet uit dat er 'consequenties' volgen. Die consequenties werden niet gespecifieerd, maar kijk niet naar op als Gasly-Ocon volgend jaar niet meer de line-up van de Franse equipe is. Jack Doohan toonde zich na afloop van zijn tweedaagse test in Zandvoort zeer overtuigd van zijn F1-kansen voor 2025. Het valt te bezien of hij daadwerkelijk de eerste gegadigde is bij een mogelijk vertrek van Ocon, maar het is in ieder geval duidelijk dat de verhoudingen bij de Fransen behoorlijk op scherp staan.

Video: De Grand Prix van Monaco geanalyseerd in een nieuwe F1-update