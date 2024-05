Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola

Winnaars:

De aanloop verliep vrijdag bijzonder moeizaam, maar Max Verstappen heeft zondag 'gewoon' twee overwinningen bijgeschreven. De Nederlander deed zoals aangekondigd zijn duit in het zakje voor de virtuele 24 uur van de Nürburgring, al draaide het natuurlijk primair om de Formule 1. Daarin kon hij zaterdag de hulp van Nico Hülkenberg goed gebruiken op weg naar pole. De in Imola zo belangrijke startpositie wist hij vervolgens om te zetten in winst, al bleek dat verre van makkelijk. Red Bull ging volgens Verstappen met vele vraagtekens de race in, waarbij het op mediums nog beter leek dan verwacht. De man met startnummer 1 verloor echter temperatuur in zijn harde banden, waardoor hij Norris met rasse schreden zag naderen. De wereldkampioen moest al zijn ervaring gebruiken en bovendien hielp de vleugelstand en daarmee de topsnelheid hem een handje om stand te houden, ook onder de druk van een laatste track limits-waarschuwing. Verstappen concludeerde met een lach dat de race net op tijd was afgelopen, al was hij vooral te spreken over 'de grootste ommekeer in vijf à zes jaar': van dramatische trainingen naar winst. Het is lovenswaardig, al is het beste nieuws voor de neutrale toeschouwer dat de concurrentie nu toch echt een stuk dichterbij lijkt te zitten: F1 zoals we het graag zien.

In Miami en Imola is die concurrentie aangevoerd door McLaren. Lando Norris liet in Florida al weten dat het updatepakket van zijn formatie nog beter bij het Autodromo Enzo e Dino Ferrari zou passen en daar bleek best een kern van waarheid in te zitten. Zo concludeerde teambaas Andrea Stella dat McLaren zonder de slipstream voor Verstappen de volledige eerste startrij had gepakt, alvorens Oscar Piastri natuurlijk zijn gridstraf kreeg. Dat laatste maakte de opgave voor Piastri lastig op een baan waar inhalen geen sinecure is, al heeft de Aussie zich het hele weekend snel getoond. Norris deed dat logischerwijs ook en kwam in de slotfase nog verdraaid dicht bij een tweede zege op rij. "Ik zat te bidden dat iemand zou zeggen 'doe nog maar een rondje extra!'", grapte de Brit na afloop. In de praktijk moest hij genoegen nemen met P2, al groeit ook bij hem het vertrouwen dat McLaren nu op ieder circuit meer dan serieus mee kan doen: "Zelfs in China stonden we op het podium en we hadden gedacht daar dramatisch te zijn." De updates van Miami vormen een stap voorwaarts en passen naadloos bij de enorme ommekeer van McLaren in twaalf maanden tijd: van soms sneuvelen in Q1 tot bij vlagen de snelste auto op de baan.

De laatste winnaar luistert naar de naam Yuki Tsunoda. De Japanner presteert dit hele seizoen al op hoog niveau, maar schoot met name zaterdag in positieve zin uit zijn slof. Zijn verrichtingen in Q2 zeiden eigenlijk alles. Zo had Tsunoda de luxe om in de slotminuten van Q2 de laatste runs over te slaan en een setje softs te sparen, een voordeel dat normaal alleen de topteams genieten, en zeker niet het zusterteam van Red Bull. Door een slechte start en vooral doordat vijf teams er dit jaar bovenuit steken, viel tijdens de race alles weer op z'n plek, al was Tsunoda op P10 nog altijd best of the rest. Hij had zelf op iets meer gehoopt, maar mag vooral tevreden zijn. Zelfs met de ervaren Daniel Ricciardo aan zijn zijde trekt hij de kar bij het RB-team. Tot dusver is Tsunoda ook mede door zijn imago en zijn boordradio's nog nooit heel serieus overwogen voor een Red Bull Racing-zitje, maar zo'n serieuze overweging is los van de uitkomst wel het minste wat hij verdient. Want wat kan Tsunoda na het verslaan van eerst Nyck de Vries en nu Daniel Ricciardo bij het tweede team nog meer doen om zich in de kijker te rijden?

Verliezers:

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Sergio Pérez, waarbij gekscherend te zeggen valt dat hij beter niet meer in Miami kan rijden. Vorig jaar begon na de Grand Prix van Miami immers zijn slechte kwalificatierun en ditmaal was het in Imola met een Q2-exit ook niet om over naar huis te schrijven. Belangrijk verschil is dat Pérez het nu nog maar één keer heeft laten afweten en kan bogen op prima resultaten in 2024. Zoals de mensen bij Red Bull ook laten weten is deze ene keer dus nog geen ramp, zolang het maar niet zoals vorig jaar structurele malaise wordt. Dat laatste geldt ook doordat Red Bull een tweede auto vooraan best goed kan gebruiken nu McLaren en Ferrari een stuk dichterbij zitten dan afgelopen seizoen. In Emilia-Romagna kon Pérez die rol op zondag niet vervullen en restte hem vooral schadebeperking. De achtste stek bleek zijn deel, waarbij de simulaties volgens Christian Horner P7 hadden aangeduid als het best mogelijke resultaat zonder safety car. Op die safety car zei Pérez te gokken, maar dat bleek ijdele hoop. Imola is een missertje dat Pérez zich prima kan veroorloven, al is de vraag - ook met oog op de door hem gewenste contractverlenging - hoe hij in de komende weken reageert. Als hij de vorm van begin dit jaar weer oppakt en als tweede coureur 'gewoon' zijn ding doet, dan hoeft dit weekend zeker geen ramp te vormen.

Voor Mercedes is het raceweekend in Imola eveneens minder verlopen dan dat Toto Wolff had gehoopt. Toegegeven, P5 en P6 zijn in de nieuwe realiteit zo slecht nog niet, maar Wolff voegde daar meteen aan toe: "We doen niet mee om op ruim dertig seconden te worden gereden." Lewis Hamilton en George Russell toonden zich positiever over het gevoel in de auto en over de balans, maar de snelheid is er nog altijd niet. Tegelijkertijd kijkt Wolff naar McLaren en concludeert hij dat het wel kan. Ook de Oostenrijker spreekt van een gigantische ommekeer bij het team uit Woking, van eruit vliegen in Q1 tot steevast op het podium staan. Dat McLaren het met een Mercedes-motor doet, toont ten eerste aan dat het niet per se in de krachtbron zit, en ten tweede dat een klantenteam momenteel het fabrieksteam om de oren rijdt. De progressie van McLaren laat Wolff naar eigen zeggen zien dat de boel omdraaien onder het huidige reglement wel degelijk kan, al heeft Mercedes het antwoord op de vraag 'hoe' nog altijd niet gevonden.

Voor het laatste stekje bij de verliezers komen Fernando Alonso en Alexander Albon in aanmerking, al geldt dat voor laatstgenoemde buiten zijn schuld om. Williams bevestigde één van zijn wielen niet goed tijdens een pitstop en daarna ging het from bad to worse, zoals de Engelsen zeggen. Alonso werkte op zijn beurt een rommelig weekend af, zoals we dat doorgaans gewend zijn van die andere Aston Martin-coureur. De Spanjaard crashte tijdens de derde training en zette daarmee zelf de malaise in gang. De tweevoudig wereldkampioen bezorgde zijn monteurs extra werk voorafgaand aan de kwalificatie en ondanks dat de auto op tijd af was, concludeerde Alonso na een nieuw uitstapje door het grind dat die toch niet in orde was. Een daaropvolgende start vanuit de pitstraat luidde een kansloze race in. Belangrijker is nog dat de schwung er een beetje uit lijkt bij Aston Martin na de immense stap van begin vorig jaar. Afgelopen seizoen wist Alonso bijna te winnen in Monaco, maar nu we twaalf maanden later weer naar het prinsdom afreizen lijkt zijn zo'n zege extreem ver weg. Het zegt alles over de doorontwikkeling - of het gebrek daaraan - en het werk dat Aston Martin nog altijd aan de winkel heeft om de torenhoge ambities van Lawrence Stroll op termijn waar te kunnen maken.

