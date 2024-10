Winnaars:

Toen vrijdag de lijst met updates bekend werd, was het vel van Ferrari maagdelijk wit. Geen noviteiten voor Charles Leclerc en Carlos Sainz, maar beide coureurs zeiden meteen dat Austin de grote test van het Monza- en Singapore-pakket zou worden. Enkele dagen later luidt de conclusie dat de Scuderia met vlag en wimpel voor die test is geslaagd. De trend dat Ferrari de race pace en bandenslijtage anno 2024 onder controle heeft, is andermaal bevestigd. Sterker nog: in het land van the Stars and Stripes stond er simpelweg geen enkele maat op de SF-24. Natuurlijk profiteerde Leclerc in bocht 1 optimaal van de knokkende Verstappen en Norris, maar nadien verdween hij probleemloos aan de horizon op weg naar seizoenszege nummer drie. Een schoolvoorbeeld van een dominante race, die de vraag oproept of Ferrari in beide kampioenschappen nog een woordje mee kan spreken. Leclerc erkende dat de rijderstitel een extreem moeilijk verhaal wordt, maar dat de constructeurstitel wel tot de mogelijkheden behoort als McLaren nog meer steken laat vallen. En waarom ook niet, want met de auto die Ferrari afgelopen zondag had, is het overal - volgens Sainz misschien alleen in Qatar niet - een factor om rekening mee te houden.

Dat laatste was Max Verstappen een groot gedeelte van het raceweekend in Amerika ook weer, eigenlijk voor het eerst in maanden. Zo soepel als dat het afgelopen zaterdag liep voor Verstappen en Red Bull, hebben we het maandenlang niet gezien. Oké, Sergio Pérez was opnieuw in geen velden of wegen te bekennen, maar daar heeft eenieder zich al bij neergelegd. Verstappen beschikte naar eigen zeggen weer over een auto waarmee hij aan kon vallen, hetgeen een belangrijk effect van de langverwachte updates was. Zondag bleek dat een stuk minder - wellicht ook door kleine set-up veranderingen na de sprintrace - en moest Verstappen vooral in zijn spiegels kijken. Dat deed hij echter met verve. Nog los van het moment in ronde 52 positioneerde hij zijn Red Bull steevast op de juiste plek, om de snellere en over betere banden beschikkende Norris achter zich te houden. Het betekent dat hij onderaan de streep vijf punten is uitgelopen op Norris de WK-stand, terwijl er vooraf werd gesproken over de McLaren-coureur die ieder weekend riant zou moeten inlopen. Verstappen is niet helemaal tevreden met hoe de Red Bull zondag aanvoelde, maar in de titelstrijd had hij zich niet meer kunnen wensen van het weekend dan dit.

Voor de laatste winnaar smokkelen we ditmaal een beetje door niet één maar twee jonge talenten in de spotlights te zetten: Liam Lawson en Franco Colapinto. De vervanger van Daniel Ricciardo liep door het wisselen van motorcomponenten tegen maar liefst zestig plaatsen gridstraf aan, maar dat heeft hem niet weerhouden van een indrukwekkend raceweekend. Zaterdag weerstond hij eerst de Spaanse furie van Fernando Alonso na afloop van de sprintrace - de Aston Martin-coureur was immers witheet in de pitstraat - en Lawson baarde nadien opzien door de derde tijd te klokken in Q1. De zondag zou met een inhaalrace van P19 naar P9 nog knapper blijken, waardoor het interessant is hoe Yuki Tsunoda, ook mentaal, met deze uitdager omgaat. Via de boordradio eiste hij al uitleg van het team, hetgeen aangeeft dat hij deze situaties de laatste jaren nauwelijks gewend is geweest met Ricciardo en Nyck de Vries. Over Colapinto hebben we in de voorbije weken nagenoeg alles al gezegd, maar de Argentijn laat week in, week uit zien dat hij volgend jaar 'gewoon' een F1-zitje verdient. Austin is weer een treffend voorbeeld.

Verliezers:

Na weken waarin McLaren afgetekend de snelste auto had en in Singapore zelfs domineerde, heeft Austin een ander beeld getoond. De formatie uit Woking liet vooraf weten dat het de auto weliswaar beter, maar bovenal niet slechter wilde maken met updates. Met de noviteiten in Texas is dat volgens de coureurs ook niet gebeurd, al liep het allemaal wel iets minder soepel dan in voorgaande raceweekenden. Norris noemde zijn ronde tijdens de sprintkwalificatie 'schokkend slecht' ging tijdens de sprintrace sneller door zijn banden heen dan gewenst. Na een goede Q3-ronde en pole-position ging er zondag een goede kans door het putje om in te lopen op Verstappen. Bij de start gooide Norris de deur aan de binnenkant niet meteen dicht, hetgeen hij moest bekopen met een terugval naar P4. In de slotfase volgde het veelbesproken moment in bocht 12. De actie zelf, de uitspraak van de stewards en de richtlijnen zullen in een andere analyse aan bod komen, al blijft overeind dat McLaren en Norris het niet heel snugger hebben aangepakt. Het team was zo overtuigd van het eigen gelijk dat Norris de plek niet teruggaf, maar dat was met de kennis van nu wel de (veel) betere optie geweest. Verstappen zat er op start-finish immers zeer dichtbij, waardoor Norris zonder veel pijn de plek had kunnen opgeven, aansluiten in de Esses en opnieuw aanvallen richting bocht 12 met nog altijd betere banden. In plaats daarvan is de race in Austin weer een gemiste kans gebleken en juist dit soort moment - waarvan McLaren en Norris er al veel hebben gehad - zijn uiteindelijk extreem kostbaar in een titelstrijd. Norris heeft soevereine weekenden nodig om Verstappen echt angst in te boezemen, en dat is het Texas-weekend niet geweest.

De tweede verliezer van het weekend luistert naar de naam Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kende een beroerd weekeinde, dat zondag in stijl werd afgesloten. Op vrijdag zat de snelheid er nog best aardig in, aangezien hij zonder de gele vlag veroorzaakt door Colapinto naar eigen zeggen de sprintpole had kunnen pakken. Nadien is het echter bergafwaarts gegaan op de baan waar hij normaal erg sterk is. Tijdens de reguliere kwalificatie sneuvelde hij al in Q1, waarna hij op de grid moest concluderen: "Zo, dit is ver naar achteren..." Enkele ronden was de inhaaljacht, die nog begon met een goede start, al voorbij door een crash in bocht 19. Hamilton wees nadien in het vierkantje naar de updates, die hem nog niet hadden overtuigd. Intussen reed Russell met een oudere specificatie en oudere vloer een sterke inhaalrace naar P6, waardoor Mercedes de updates nog meer tegen het licht gaat houden. Russell had op basis van zijn zondagse inhaaljacht best een plekje bij de winnaars verdiend, maar stond met zijn crash een etmaal eerder natuurlijk zelf aan de basis van zijn start vanuit de pitstraat.

Voor de resterende plek bij de verliezers komt zowel Alexander Albon als Sergio Pérez in aanmerking. De Thai kon lange tijd de kar trekken bij Williams en had weinig te duchten van Logan Sargeant, maar moet nu echt aan de bak met een andere teamgenoot. In Austin verliep zijn honderdste Grand Prix in de Formule 1 niet naar behoren, waarbij hij in bocht 1 ook nog Esteban Ocon in de rondte tikte. Pérez werkte op zijn beurt weer een kleurloos weekend af. Waar Verstappen een stap kon zetten met de updates, was de snelheid er bij Pérez simpelweg niet. Tijdens de sprintkwalificatie vloog hij er al in het tweede segment uit en tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace gaf hij weer veel toe op Verstappen én verloor hij zijn tijd door het overschrijden van de track limits. In de race zagen we wat met Pérez vaker terugkomt: hij is niet erg doortastend bij het inhalen en blijft vaak hangen. Het gebeurde in Austin eveneens, waardoor hij aan de meet zelfs nog achter Russell belandde, die zoals gezegd vanuit de pitstraat vertrok en ook nog vijf seconden tijdstraf aan de broek kreeg. Het antwoord op de vraag hoe Helmut Marko naar het optreden van Pérez keek, was veelzeggend en luidde: "Komende week is Mexico en daar is hij vaak snel." Het zal ook moeten, want met Tsunoda en Lawson dienen de kandidaten voor zijn plekje zich aan.

