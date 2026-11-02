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Formule 1 GP van Mexico

Winnaars en verliezers van recordbrekende F1 Grand Prix van Mexico

Terwijl Formula 1 in Mexico zijn nieuwe koning kroonde, gaat de powerunit-nachtmerrie van een van de grootsten aller tijden van kwaad tot erger

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 07:44

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Superlatieven schieten tekort om de ongekende machtsgreep van Kimi Antonelli in het seizoen 2026 te beschrijven. Tijdens de Grand Prix van Mexico kreeg de nieuwe heerser van de Formule 1 de kroning die zijn campagne verdiende.

Winnaar: Kimi Antonelli

Antonelli's titeltriomf was op dit punt misschien een uitgemaakte zaak, maar dat maakt zijn prestatie alleen maar opmerkelijker, niet minder.

Het is onmogelijk om aan zijn succes te denken zonder stil te staan bij de moeilijke beginnersproblemen en de harde liefde van het team in 2025, toen het rond de zomer voelde alsof er een reëel risico was dat het Antonelli-experiment van de klif zou tuimelen. Was het te veel, te jong, te vroeg?

Die vragen werden dit jaar snel de kop ingedrukt toen Antonelli vijf opeenvolgende zeges pakte op weg naar pure dominantie, inclusief die onvergetelijke inhaalrace van de 19e plaats in zijn thuisrace op Monza.

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Antonelli's kroning in Mexico, in een auto die niet langer dominant is, paste bij de gelegenheid. Terwijl vrijwel al zijn rivalen van de topteams de ellebogen uitklapten, reed Antonelli een volwassen en onopvallende race - het enige beetje opwinding kwam toen hij een aanval inzette op Charles Leclerc om na de rode vlag de derde plaats te pakken. Die actie zorgde ervoor dat hij zijn eerste titel zou vieren op het beroemde podium van Mexico, voor een kolkend Foro Sol-stadion.

In een weekend waarin Mercedes niet de overhand had, was het een passende manier om een nieuw hoofdstuk in de F1-geschiedenis te schrijven.

"In de laatste ronde liet ik gewoon wat gas los, omdat ik de baan gewoon niet meer kon zien. Ik werd emotioneel", beschreef Antonelli zijn titelbeslissing in tranen. "Ik zei: 'Ik ga gewoon wat gas loslaten, want anders crash ik hier.'"

Kimi Antonelli shares an embrace with Toto Wolff

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Winnaar: Mercedes

Antonelli's overwinning is natuurlijk niet alleen van hem, maar ook van een leger aan engineers, monteurs en andere medewerkers in Brackley, Brixworth en F1-paddocks over de hele wereld. Radertjes in een machine die tijdens het grondeffecttijdperk haperde, maar terugsloeg toen de F1 voor 2026 overstapte op compleet nieuwe chassis- en motorreglementen.

Een speciale vermelding is op zijn plaats voor voormalig Mercedes-talentscout Gwen Lagrue en Toto Wolff. Lagrue ontdekte Antonelli in de karting en haalde hem op 12-jarige leeftijd naar het Mercedes-juniorprogramma, terwijl Wolff zijn woorden kracht bijzette door Antonelli als 18-jarige te promoveren tot vervanger van Lewis Hamilton. Vader Marco speelde tot vandaag ook bij elke stap een cruciale rol.

Onderweg waren er hobbels, blauwe plekken, gebroken onderdelen van koolstofvezel en heel wat tienertranen. Maar de opmerkelijke transformatie van de coureur uit Bologna dit jaar liet zien dat het allemaal de moeite waard was.

Ferrari heeft "grote problemen". Neem dat niet van ons aan, want dat zijn de woorden van Lewis Hamilton. De Britse coureur was woedend toen teamgenoot Charles Leclerc, die hem buiten de baan om passeerde, slechts een heel milde tijdstraf van vijf seconden kreeg, die eenvoudig werd gecompenseerd door in vrije lucht te rijden.

Nadat Hamilton eindelijk zijn eerste Ferrari-pole en zijn eerste pole position in de F1 sinds 2023 had gepakt, leek hij een goede kans te maken op de zege in de Grand Prix dankzij de manier waarop hij Max Verstappen in de slotronden kon opjagen, maar op het rechte stuk geen weg langs hem vond met Ferrari's relatief zwakke motor.

Het is niet het eerste spanningsmoment tussen Ferrari-coureurs dit jaar, waarbij Hamilton wilde dat de Scuderia hem eerder zou steunen in wat een onwaarschijnlijke titelstrijd was, en hij en Leclerc ook andere incidenten hadden waarbij het voelde alsof het tweetal harder tegen elkaar racete dan tegen coureurs van rivaliserende teams.

Na afloop eiste Hamilton "serieuze gesprekken" en die zal hij zeker krijgen. Zoals Fred Vasseur zei in zijn mediabriefing na de race: "Coureurs moeten respect tonen voor de 2.000 mensen die voor het team werken."

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Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Winnaar: Max Verstappen

Er zat iets poëtisch in dat Antonelli - hard op weg om de beste coureur van zijn generatie te worden - het podium deelde met de beste coureurs van de vorige twee generaties: Verstappen en Hamilton.

Hoewel Hamilton zal vinden dat hij had moeten winnen, werd dit ook een klassieke Verstappen-zege, waarbij hij de overwinning uit het vuur sleepte toen zijn rivalen het tegenovergestelde deden.

Wanneer zijn auto is waar die moet zijn, is Verstappen niet te stoppen. Wanneer dat niet zo is, zoals in de Mexicaanse hoofdstad het geval was, is hij opportunistisch. Dit keer verschalkte hij bij de start de ene helft van het ruziënde Ferrari-duo, en de andere tijdens de enige pitstop onder groen op ronde 28, toen Leclerc zijn straf van vijf seconden uitzat.

Vanaf de leiding ving Verstappen alle druk op om Hamiltons herhaalde aanvallen af te slaan, en leverde hij een klinische prestatie om zijn derde zege in vier races te pakken.

De achterstand op Antonelli en Mercedes was te groot om nog goed te maken, maar neutrale en Nederlandse fans zullen watertanden bij het vooruitzicht op een seizoen 2027 met een schone lei. Met vier topteams die allemaal binnen drie tot vier tienden van elkaar zitten, zoals in de recente races het geval was.

Verliezer: Valtteri Bottas, Cadillac

Toen teambaas Marcin Budkowski deze zomer aan boord kwam, zag hij al snel enkele van de compromissen die Cadillac heeft moeten sluiten om überhaupt op de F1-grid te komen, met een gebrek aan betrouwbaarheid en consistentie van onderdelen als een grote achilleshiel.

"Er zijn ook een aantal kortere routes genomen, wat onvermijdelijk is wanneer je in zo'n tijd een nieuw team opbouwt", zei hij in september. "Het gaat erom te werken aan een aantal gebieden die meer aandacht nodig hebben. Op korte termijn is dat natuurlijk betrouwbaarheid. We hebben gezien dat we daar op sommige gebieden moeite mee hebben, en ook om de operationele excellentie op het niveau te krijgen waarop die moet zitten, wat op dit moment niet het niveau van een topteam is."

Mexico was daarvan de nieuwste demonstratie, waarbij zowel Sergio Perez als een niet op snelheid zijnde Valtteri Bottas al vroeg problemen moesten managen, waarna Bottas uit de race crashte door een bezwijking van de ophanging links voor die hem in bocht 1 de bandenstapels in stuurde. Bottas had geluk dat hij ongedeerd bleef, maar nu Cadillac de focus op 2027 verlegt, is dit opnieuw een wake-upcall voor het elfde team van de F1 dat zaken op een hoger niveau moet uitvoeren.

Bottas' zitje staat mogelijk onder druk nu Colton Herta klaarstaat, en met zijn recente prestaties heeft hij zichzelf weinig geholpen. Maar op dit moment zijn de coureurs niet het probleem van Cadillac. Misschien is het de Fin een jaar verschuldigd in een auto die constant rijdbaar en functioneel is.

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Photo by: Chris Graythen / Getty Images

Verliezer: Honda

Over Aston Martin en Honda hoeft weinig meer gezegd te worden, maar het voelt wreed en zorgwekkend dat het jaar begon met een auto die in Australië niet meer dan een handvol opeenvolgende ronden kon rijden en dat we 17 races later weer op dezelfde plek zijn.

Hoewel de prestaties van de power unit nooit van de ene op de andere dag zouden verbeteren, mocht je redelijkerwijs verwachten dat Honda grotere stappen zou zetten op het vlak van betrouwbaarheid, want zo kun je niet racen.

"Ik doe mijn best, weet je", zei een troosteloze Fernando Alonso nadat hij zijn Aston Martin binnen zes ronden had geparkeerd met wat werd omschreven als "abnormale drukniveaus in de PU-systemen". Zijn teamgenoot Lance Stroll volgde een minuut later hetzelfde voorbeeld.

"Elke ronde die ik rijd, elke ochtend dat ik wakker word, elke voorbereiding die ik doe, het eten dat ik binnenkrijg, alles is erop gericht om achter het stuur zo goed mogelijk te presteren, maar ik kan niet genoeg ronden verzamelen."

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