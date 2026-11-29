Formule 1 GP van Qatar

Winnaars en verliezers van de matige F1 Grand Prix van Qatar

Terwijl Kimi Antonelli opnieuw een Formule 1-zege pakte tijdens een saaie Grand Prix van Qatar, telt George Russell de dagen af tot oudejaarsavond terwijl zijn seizoen vol pech voortduurt

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 20:10

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Een week na het inhaalfeest in Las Vegas kon het contrast met de Grand Prix van Qatar in Doha nauwelijks groter zijn. De editie van 2026 leverde opnieuw bewijs dat het circuit van Lusail, hoe geschikt ook voor motoren, geen echte F1-grandprixlocatie is. Door het duidelijke gebrek aan inhaalmogelijkheden kwam de meeste spanning van de hoeveelheid grind en ander vuil op de racelijnen, waardoor meerdere auto's schade opliepen.

George Russell zag zijn race in de soep lopen nadat hij in ronde 2 de endplate van de voorvleugel van Arvid Lindblad had geraakt. Dat had weinig met het circuit zelf te maken, maar verschillende andere coureurs, onder wie Max Verstappen en Lando Norris, meldden aerodynamische schade door het raken van grindstenen.

Lees ook:

Dat de Formule 1 meer stratencircuits wil opnemen, valt niet bij iedereen in goede aarde, maar dit weekend was bepaald geen reclame om Lusail te behouden in plaats van een mogelijk circuit door de straten van Doha.

Stratencircuit of permanente baan, voor Kimi Antonelli maakt het niet uit. De Italiaan vindt in dit magische seizoen 2026 wel een manier om te winnen. Hij was grotendeels onaantastbaar, maar ook veel viel zijn kant op, inclusief nog meer pech voor Russell in Doha.

Veelzeggender is op dit moment vooral hoe groot het voordeel van Mercedes is op veeleisende circuits met veel downforce. Sinds de grote upgrade in Maleisië, die lastig af te stellen bleek, had Mercedes eigenlijk geen circuit meer gehad waarop de effectiviteit van dat pakket echt kon worden getest.

Het gladde asfalt en de middellange tot snelle bochten van Lusail boden precies die test, en Mercedes verpletterde de concurrentie. Russell kwalificeerde zich een halve seconde voor de dichtstbijzijnde niet-Mercedes, terwijl Antonelli met meer dan een halve minuut voorsprong won.

Het was een herinnering op het juiste moment: hoewel de strijd tussen de topteams soms heel close was, haalt Mercedes steeds meer uit de auto van 2026, met het oog op een volgende stap in 2027.

George Russell opnieuw getroffen door pech in Qatar met vroegtijdige vloerschade

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Verliezer: George Russell

Soms kun je niet veel anders dan lachen. Toen George Russell in de tweede ronde van de race uit bocht 1 kwam, kon hij niet geloven hoeveel brokstukken er over het asfalt in bocht 2 lagen. Ontwijken kon hij ze niet.

Het grootste deel bestond uit relatief onschadelijk piepschuim, dat was losgekomen bij de uitstap naast de baan van Arvid Lindblad bij de start. Maar er lag ook een endplate van de voorvleugel van de rookie tussen. Die veroorzaakte flinke schade aan Russells auto, waardoor de W17 wisselende hoeveelheden downforce verloor.

Russell was daardoor een makkelijke prooi. Aanvankelijk hield hij zijn leiding nog vast, geholpen door een teamorderingreep van Mercedes' Toto Wolff, maar bij de tweede pitstop, toen een deel van de schade werd opgeruimd, raakte hij de zege alsnog kwijt.

"Zet 'm maar op het lijstje", glimlachte Russell na afloop wrang. "Het vat dit jaar wel een beetje samen. Ik kijk uit naar oudejaarsavond, zodat we dit jaar achter ons kunnen laten."

Over zware seizoenen gesproken: Oscar Piastri is nog zo'n coureur die 2026 zo snel mogelijk wil afsluiten, nadat hij er over het algemeen moeite mee had zijn rijstijl aan te passen aan de generatie auto's van 2026.

Doha bood de Australiër een welkome adempauze, met zijdezacht asfalt dat veel beter bij zijn rijstijl past. Piastri profiteerde van de slechte start van teamgenoot Lando Norris en eindigde daarna als best of the rest achter de oppermachtige Silver Arrows. Meer kan McLaren niet vragen, al zat het team mis door twee sets van de kwetsbaardere mediumbanden te bewaren in plaats van harde banden.

Opmerkelijk genoeg is dit pas Piastri’s vierde podium van het jaar, dus het is een welkome opsteker voor het moraal in aanloop naar een cruciaal seizoen 2027.

Photo by: Manuel Eletto

De combinatie van het eerdergenoemde gladde asfalt en de opgepompte bandenspanningen van Pirelli werd Ferrari fataal. Ondanks een auto met een stabiele achterkant die dit soort snelle bochten met veel downforce doorgaans goed ligt, kwam Ferrari het hele weekend nergens aan te pas. Het team gaf een seconde toe op Mercedes en kreeg de SF-26 niet aan de praat.

Meer problemen hielpen niet: van de tergend trage pitstop van Charles Leclerc tot het dashboard van Lewis Hamilton dat het einde van de virtual safety car niet aangaf, waarbij dat laatste vermoedelijk buiten de directe controle van het team lag.

Maar hoewel Ferrari qua snelheid tot de verliezers van het weekend gerekend mag worden, stelde het wel de tweede plek in het constructeurskampioenschap veilig. Ondanks de regelmatige mediastormen doet het team dus toch iets goed. En deze keer reden de coureurs elkaar niet in de wielen, met Leclerc die aan het einde van de race gedwee op zijn positie bleef zoals opgedragen.

Winnaar: Max Verstappen, Red Bull

Niet dat Verstappen er ook maar iets om zal geven dat hij tweede is geworden in het kampioenschap, maar het blijft een knappe prestatie gezien het feit dat Red Bull het jaar begon met een volle seconde achterstand.

Verstappen was nog een coureur die met aerodynamische schade kampte door grind dat door een auto voor hem werd opgeworpen. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de vierde plaats, achter McLaren-coureur Oscar Piastri. Met een volledig werkende RB22 had hij Piastri op de voorkeursband, de harde band, mogelijk kunnen aanvallen, maar de vierde plek was genoeg om met nog één race te gaan de tweede plaats veilig te stellen.

Interessant genoeg zit Red Bull nu in de achtervolging in snelle bochten en is het veel competitiever in langzame secties, precies het tegenovergestelde van de vorige generatie auto. Daardoor keek Verstappen vooral naar wat beter moet, in plaats van een tweede plek in het kampioenschap te vieren.

Max Verstappen zet de achtervolging in op teamgenoot Isack Hadjar

Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Op de vraag of de tweede plek in het kampioenschap een troostprijs was, antwoordde hij voorspelbaar: "Zo kijk ik er niet naar.

"Voor ons is het vooral mooi dat we een goede tweede seizoenshelft hebben gehad. We hebben veel verbeterd. Want tijdens de zomerstop dacht ik zeker niet dat dit mogelijk was. We hebben echt grote stappen gezet. Maar we weten ook dat er nog werk ligt. Als je echt om een titel wilt vechten, moeten we nog beter worden. Dat is duidelijk."

Verliezer: Aston Martin, Honda

Voor de 15e keer dit jaar haalde Lance Stroll de finish niet in de door Honda aangedreven Aston Martin. Hij gooide voor halfweg de handdoek in de ring vanwege rugklachten, nadat autoschade door brokstukken, ook hij was slachtoffer, een trage pitstop en de noodzaak tot extreem bandenmanagement hem al vroeg op een ronde achterstand hadden gezet. Fernando Alonso volgde hem in ronde 37 met opnieuw een batterijprobleem.

Nog één raceweekend en de nachtmerrie van Aston Martin in 2026 is voorbij. Het is te hopen dat 2027 de broodnodige verbeteringen brengt. Slechter kan het toch bijna niet?

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Winnaars en verliezers van de matige F1 Grand Prix van Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



15 min



Winnaars en verliezers van de matige F1 Grand Prix van Qatar





Marc Márquez ontdekte in laatste MotoGP-race dat hij ook zonder focus 'net zo snel' kon zijn



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



1 u



Marc Márquez ontdekte in laatste MotoGP-race dat hij ook zonder focus 'net zo snel' kon zijn





George Russell zet vraagtekens bij uitblijven VSC na brokstukken-drama in Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



2 u



George Russell zet vraagtekens bij uitblijven VSC na brokstukken-drama in Qatar





Pedro Acosta neemt met podium afscheid van KTM: 'Geen betere manier om ons verhaal af te sluiten'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



2 u



Pedro Acosta neemt met podium afscheid van KTM: 'Geen betere manier om ons verhaal af te sluiten'

Vorig artikel George Russell zet vraagtekens bij uitblijven VSC na brokstukken-drama in Qatar

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Filip Cleeren





F1 GP van Qatar: Kimi Antonelli pakt tiende zege van seizoen voor ongelukkige George Russell



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



2 u



F1 GP van Qatar: Kimi Antonelli pakt tiende zege van seizoen voor ongelukkige George Russell





Ferrari aangeslagen door gebrek aan tempo in Qatar: "We zitten dichter bij Racing Bulls dan bij Red Bull"



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



22 u



Ferrari aangeslagen door gebrek aan tempo in Qatar: "We zitten dichter bij Racing Bulls dan bij Red Bull"





Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Hongarije



3 m



Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 23 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



27 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



28 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



29 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer