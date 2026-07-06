Winnaars en verliezers van de Grand Prix van Groot-Brittannië

We bevinden ons op dat hectische punt in het Formule 1-seizoen 2026 waarop de races elkaar in hoog tempo opvolgen. En topteams kunnen hun rivalen ofwel veel schade toebrengen, of na een mislukte start van 2026 weer aansluiten.

Vorig jaar leek het erop dat Leclerc een einde zou maken aan de roemrijke carrière van Lewis Hamilton, maar Hamilton keerde juist herboren terug en voelde zich veel meer op zijn gemak in zowel zijn omgeving als met zijn materiaal.

En het was Hamilton, niet Leclerc, die Ferrari in 2026 op gang bracht met een eerste zege van het seizoen in Spanje - een populaire en emotionele overwinning die ver buiten de grenzen van de paddock in Barcelona doorklonk.

Leclerc had zijn eigen problemen te overwinnen met de SF-26, waaronder een beweging richting Hamiltons al lang gewenste remconfiguratie, maar nadat hij een paar nederlagen in de kwalificatie had moeten incasseren, pakte Leclerc een plek op de eerste startrij naast Antonelli, gebruikte hij een sterke Ferrari-start om de leiding te nemen en leek hij die vervolgens nooit meer uit handen te willen geven.

"Ik moet voorzichtig zijn als ik dat zeg en me niet te veel laten meeslepen, maar we hebben heel goed werk geleverd door een plek te vinden waar ik me veel comfortabeler voel met de auto", zei hij. "Is dit iets wat ik op elk circuit kan meenemen? Dat kan ik, absoluut. Dus dat gaf me het vertrouwen dat ik vanaf nu een stap vooruit zal zetten."

Zoals Leclerc ook aangeeft, kunnen zaken in F1 snel omslaan, wat waarschijnlijk een les is voor iedereen die graag overreageert op basis van één race of gebeurtenis. Dat geldt net zo goed voor Leclercs problemen als voor zijn zege op Silverstone.

Verliezer: Kimi Antonelli

Mercedes houdt er duidelijk van om het interessant te houden. Met de combinatie van auto en power unit waarover het beschikt, zou het team - zo niet uit zicht - dan toch op zijn minst aanzienlijk verder voor moeten liggen dan nu het geval is, maar betrouwbaarheidsproblemen blijven het team uit Brackley in dit relatief vroege stadium van de regelcyclus achtervolgen.

Aanvankelijk leek het erop dat George Russell opnieuw het grootste deel van de pech zou moeten incasseren met een langzame lekke band, die waarschijnlijk door debris werd veroorzaakt en niet door iets aan de kant van het team. Maar vervolgens kreeg Antonelli een klap te verwerken met een defect aan een wielafdekking, wat verdere handlingproblemen aan de linkervoorhoek van de Italiaan leek te veroorzaken.

Zijn daaropvolgende uitstapjes buiten de track limits leverden hem daarna een tijdstraf van vijf seconden op. Was die straf streng, gezien Antonelli's auto gecompromitteerd was? Misschien, maar als je auto niet in staat is om op een veilige manier over het zwarte asfalt te navigeren, dan houdt die discussie daar waarschijnlijk op.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Winnaar: George Russell

Hoe dan ook verloor Antonelli een vrachtlading punten aan Russell, die nu weer binnen de puntenwaarde van één race komt, met Hamilton nog eens zeven punten verder naar achteren. De strijd is begonnen.

Het is niet de eerste keer dat het resultaat Russell de afgelopen weken misschien een beetje flatteerde, aangezien Antonelli er in Oostenrijk ook sneller uitzag, maar de Brit zal er geen seconde om malen dat een deel van de pech die hem heeft achtervolgd nu een beetje begint uit te middelen.

"Het gaat op en neer, zo is racen soms", mijmerde Russell. "Ik had het waarschijnlijk verdiend om als derde achter Charles en Kimi te finishen. Uiteindelijk kwam ik, gelukkig, als P2 thuis na de lekke band. Dus vreemde emoties, maar heel fijn om hier eindelijk op het podium te staan."

Verliezer: Red Bull

Ondanks alle veelbelovende vooruitgang van Red Bull in Oostenrijk met zijn zwaar geüpgradede RB22, viel de vorm op Silverstone plat doordat het tekort in energiedeployement ten opzichte van teams als Mercedes en Ferrari hard werd afgestraft. Max Verstappen en Isack Hadjar bleven ook worstelen met talloze andere problemen, variërend van starts tot terugschakelen en verschillende balansproblemen.

Zijn machteloosheid om iets te doen aan het tempo van zijn auto liet Verstappen na de kwalificatie al gefrustreerd achter, maar vervolgens maakte hij een spin op hoge snelheid in de grindbak van Stowe na wat een tweede probleem met de achtervleugel in evenzoveel raceweekenden leek te zijn.

“Een ander defect, laten we zeggen, maar hetzelfde resultaat”, zei hij. "Dus opnieuw, terwijl je de bocht instuurt, sluit de achtervleugel niet volledig aan. Je spint gewoon van de baan. Op dat moment is het supergevaarlijk, want je kunt jezelf echt bezeren – twee keer. Ik had geluk in Oostenrijk, ik had hier geluk, maar daarom ben je het er echt helemaal mee zat.” Verstappens crash en Antonelli's problemen tilden teamgenoot Hadjar naar een geflatteerde vijfde plaats aan de finish, met weinig hoop dat Spa veel beter zal zijn.

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Het zusterteam van Red Bull heeft ondertussen alle momentum van de wereld na opnieuw een best-of-the-rest-optreden bovenaan het drukbezette middenveld van F1 2026. Liam Lawson haalde voor de vierde keer op rij Q3, met Lindblad voor het tweede opeenvolgende weekend als 10e.

Het duo reed in lijn achter elkaar naar opnieuw een dubbele puntenfinish en zat niet eens mijlenver van Hadjar toen de safety car het einde van de race neutraliseerde. Pech voor anderen leverde respectievelijk de zesde en zevende plaats op, waardoor Racing Bulls tot op één punt komt van middenveldleider Alpine op de vijfde plaats.

Zeggen dat McLarens seizoen aan het ontsporen is, is iets te hard, maar net als Red Bull ziet het een duidelijk gat ontstaan tussen zichzelf en de top twee teams, Mercedes en Ferrari. Een deel daarvan komt nog steeds doordat het de Mercedes-power unit niet zo effectief benut als het fabrieksteam, maar het grootste deel is simpelweg een gebrek aan aerodynamische prestaties, zowel qua downforce als efficiëntie.

Norris beperkte de schade met de vierde plaats, opnieuw dankzij uitval voor anderen, terwijl de race van Oscar Piastri effectief voorbij was in de eerste ronde, toen hij schade opliep en een nieuwe voorvleugel moest halen.

Net als Red Bull verwacht McLaren ook in Spa een sitting duck te zijn, met het volgende upgradepakket gepland voor Hongarije. Is het toeval dat beide teams vorig jaar tot het bittere eind om het wereldkampioenschap bij de coureurs streden en hun auto's langer doorontwikkelden dan Mercedes en Ferrari? Waarschijnlijk niet.

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Audi heeft sinds de seizoensopener in Melbourne geen punten meer gescoord en liet een paar duidelijke kansen daarop liggen. Maar het team verspilde de uitgelezen kans die Silverstone het bood niet, ondanks een gebrek aan het benodigde motorvermogen op een circuit dat veel vermogen vraagt, zoals het voormalige vliegveld.

En hoewel de Braziliaan de Racing Bulls niet helemaal kon bijhouden, hield hij beide Alpines comfortabel onder controle op weg naar de achtste plaats.

Op de vraag of Australië voelde als een eeuwigheid geleden, zei een opgetogen Bortoleto: Twee levens. Drie, vier. Het is gek. Het is zelfs moeilijk om te bedenken dat Melbourne dit jaar is geweest. Zoveel werk, zoveel inzet van het team. Eindelijk zijn we erin geslaagd om hem daar neer te zetten."

Verliezer: Haas

Het zou makkelijk zijn om Aston Martin hier elke week gewoon neer te zetten, maar moet je echt iemand blijven schoppen als hij al op de grond ligt?

Na een stevige start van het jaar heeft Haas enorm geworsteld met snelheid in het middenveld van F1 2026, en het is de afgelopen drie weekenden niet gelukt om in de punten te komen. Op Silverstone was er geen verbetering, terwijl Haas nog altijd wacht op broodnodige upgrades om bij te blijven in de wapenwedloop.

Het lot van Haas werd niet geholpen door een langzame stop voor Esteban Ocon, die in Groot-Brittannië tenminste een normaler weekend leek te hebben na ongemak met de VF-26 te hebben ervaren, en doordat Bearman bij de start uit de weg werd geramd door de Williams van Alex Albon, waarna beide coureurs op een ronde achterstand finishten.